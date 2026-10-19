Cae con 440 kilos de marihuana tras salirse del camino en la Torreón-Saltillo

Lo que parecía un accidente carretero más, terminó con el aseguramiento de 440 kilogramos de marihuana y la detención de un hombre identificado como Eddy “N”, quien ahora enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el transporte de narcóticos.

El caso ocurrió sobre la carretera federal 40, en el tramo Torreón-Saltillo, cuando el vehículo que conducía el sospechoso salió repentinamente del camino y estuvo a punto de volcar.

Al acercarse para auxiliarlo o verificar lo ocurrido, elementos de la Policía Civil de Coahuila percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía del interior de la unidad. La sospecha los llevó a solicitar autorización al conductor para inspeccionar el vehículo.