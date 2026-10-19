Cae con 440 kilos de marihuana tras salirse del camino en la Torreón-Saltillo
Eddy “N” fue detenido por policías estatales luego de que el vehículo que conducía estuviera a punto de volcar. Traía 11 cajas con la droga; un juez lo envió a prisión preventiva
Lo que parecía un accidente carretero más, terminó con el aseguramiento de 440 kilogramos de marihuana y la detención de un hombre identificado como Eddy “N”, quien ahora enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el transporte de narcóticos.
El caso ocurrió sobre la carretera federal 40, en el tramo Torreón-Saltillo, cuando el vehículo que conducía el sospechoso salió repentinamente del camino y estuvo a punto de volcar.
Al acercarse para auxiliarlo o verificar lo ocurrido, elementos de la Policía Civil de Coahuila percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía del interior de la unidad. La sospecha los llevó a solicitar autorización al conductor para inspeccionar el vehículo.
Durante la revisión, los agentes encontraron 11 cajas de cartón que contenían alrededor de 440 kilos de marihuana. Tanto Eddy “N” como la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas ante un juez de control para solicitar que el detenido fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de transporte de narcóticos.
El juez consideró que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento penal, por lo que dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá profundizar en las indagatorias y reunir mayores elementos para el caso.
La FGR recordó que Eddy “N” se presume inocente y deberá ser tratado como tal mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.