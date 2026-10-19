Recibe trabajador descarga eléctrica durante mantenimiento en un banco de Saltillo; lo llevan al hospital

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Recibe trabajador descarga eléctrica durante mantenimiento en un banco de Saltillo; lo llevan al hospital
    Personal de un servicio privado de emergencias brindó atención prehospitalaria al trabajador y lo trasladó a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, donde el estallido alertó sobre una posible explosión dentro de la institución financiera

Un trabajador de 27 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica, aparentemente de 13 mil 200 voltios, mientras realizaba labores de mantenimiento en el área de computadoras de una sucursal de Scotiabank, ubicada en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, en la colonia República, en Saltillo.

El accidente fue reportado al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una presunta explosión al interior de la institución bancaria, lo que movilizó a las autoridades y los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

Saltillo: cae niña de cuatro años desde un segundo piso en Hacienda Narro; abren investigación
$!La emergencia se registró en una institución de Scotiabank ubicada en la colonia República.
La emergencia se registró en una institución de Scotiabank ubicada en la colonia República. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar, los elementos de auxilio localizaron al trabajador, quien se encontraba realizando labores de mantenimiento cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica se habría producido mediante un arco eléctrico, lo que generó un sonido similar al de un estallido.

$!Las circunstancias en las que se produjo el arco eléctrico quedaron sujetas a la revisión de las autoridades correspondientes.
Las circunstancias en las que se produjo el arco eléctrico quedaron sujetas a la revisión de las autoridades correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Sergio Omar ¨N¨, de 27 años, sufrió lesiones derivadas de la descarga eléctrica, por lo que fue necesaria la intervención de personal capacitado para brindarle atención prehospitalaria y determinar las condiciones en las que se encontraba.

Personal de un servicio privado de emergencias atendió al trabajador y posteriormente lo trasladó a un hospital, donde recibiría atención médica para evaluar la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que las circunstancias en las que se produjo el arco eléctrico quedaron sujetas a la revisión correspondiente por parte de las autoridades y del personal de Protección Civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
true

Saltillo: cada vez es más una ciudad para los autos
Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
Chivas abrirá la actividad del martes frente al Necaxa con la intención de sumar en casa y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios
Según los informes, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur
La violencia, que incluyó saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, elevó la presión sobre el Gobierno de Giorgia Meloni.

Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos