Recibe trabajador descarga eléctrica durante mantenimiento en un banco de Saltillo; lo llevan al hospital
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El incidente ocurrió en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, donde el estallido alertó sobre una posible explosión dentro de la institución financiera
Un trabajador de 27 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica, aparentemente de 13 mil 200 voltios, mientras realizaba labores de mantenimiento en el área de computadoras de una sucursal de Scotiabank, ubicada en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, en la colonia República, en Saltillo.
El accidente fue reportado al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una presunta explosión al interior de la institución bancaria, lo que movilizó a las autoridades y los cuerpos de emergencia hasta el lugar.
Al llegar, los elementos de auxilio localizaron al trabajador, quien se encontraba realizando labores de mantenimiento cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica se habría producido mediante un arco eléctrico, lo que generó un sonido similar al de un estallido.
Sergio Omar ¨N¨, de 27 años, sufrió lesiones derivadas de la descarga eléctrica, por lo que fue necesaria la intervención de personal capacitado para brindarle atención prehospitalaria y determinar las condiciones en las que se encontraba.
Personal de un servicio privado de emergencias atendió al trabajador y posteriormente lo trasladó a un hospital, donde recibiría atención médica para evaluar la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga.
Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que las circunstancias en las que se produjo el arco eléctrico quedaron sujetas a la revisión correspondiente por parte de las autoridades y del personal de Protección Civil.