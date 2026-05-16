Saltillo: 67 colonias atrapadas en la irregularidad y el uso de tomas comunitarias

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    Saltillo: 67 colonias atrapadas en la irregularidad y el uso de tomas comunitarias
    En estas colonias de la ciudad no se cuenta con el servicio de agua potable completamente regulra. Especial

Aguas de Saltillo publicó la lista de sectores que, debido a su estatus de asentamientos irregulares, carecen de conexión individual a la red de agua potable con corte al 2025

Aguas de Saltillo tiene registro de al menos de 67 colonias de la ciudad con tomas irregulares de agua, de acuerdo con una solicitud de transparencia promovida por VANGUARDIA.

La información oficial aclara que, si bien estos sectores cuentan con el servicio de agua potable por red, la existencia de secciones irregulares obliga al uso de llaves colectivas para el abastecimiento de los habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumenta-consumo-de-agua-por-calor-garantizan-abasto-en-saltillo-y-ramos-arizpe-OA20571285

El listado proporcionado por la autoridad identifica a más de 60 colonias en la capital del estado donde persisten estas condiciones.

Entre los sectores mencionados destacan las colonias Agua Nueva, Amistad, Ampliación Las Margaritas, Miguel Hidalgo, Mirasierra y Misión Cerritos.

$!En algunas puntos se tienen tomas colectivas al no poder instalar conexiones domiciliarias.
En algunas puntos se tienen tomas colectivas al no poder instalar conexiones domiciliarias. Especial

Además de Fundadores, Josefa Ortiz de Domínguez, Nuevo Mirasierra, Postal Cerritos, Puerta de Oriente y Santa Lucía.

La paramunicipal enfatizó que la razón técnica detrás de esta modalidad de suministro es que dichos asentamientos cuentan con secciones consideradas como irregulares, lo que impide la instalación de tomas domiciliarias individuales por red en la totalidad del sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aguas-de-saltillo-normaliza-servicio-y-preve-aumento-en-la-demanda-OH20506585

La ciudad atraviesa por crisis hídricas y el consumo del agua ha incrementado. Por lo que el cuidado del agua se ha convertido en un tema esencial para evitar agravar el estrés hídrico de los mantos acuíferos.

Aunado a ello, el consumo de agua ha subido por el alza en las temperaturas. Sin embargo, es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la entidad encargada de regular la extracción ilegal del agua a través de pozos sin autorización.

$!Aguas de Saltillo ha advertido que se requiere un mayor control del agua ante la crisis del vital líquido.
Aguas de Saltillo ha advertido que se requiere un mayor control del agua ante la crisis del vital líquido. Especial

Ante esta situación, el año pasado el diputado federal por Morena, exhortó a la CONAGUA a investigar la existencia y operación de posibles pozos ilegales en el municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reuso-de-agua-en-el-campestre-la-unica-apuesta-de-reciclaje-de-agua-en-saltillo-AH20278811

Explicó que la empresa Aguas de Saltillo S.A. de C.V. Se encarga de la administración del agua en la cuidad, pero en años recientes, el abasto de agua potable en colonias y fraccionamientos populares ha mostrado signos preocupantes de escasez, afectando gravemente a miles de familias saltillenses.

Dado el crecimiento acelerado de la ciudad, resalta que es imperante que haya un control del agua.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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