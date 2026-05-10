Cae de tren migrante hondureño y termina con fracturas graves en Saltillo

Un migrante centroamericano fue llevado al Hospital General tras caer de un tren en movimiento sobre las vías que unen las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, en Saltillo. El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

El afectado, identificado como Christian “N”, se dirigía rumbo a Nuevo Laredo con la intención de cruzar la frontera. Aparentemente se quedó dormido, lo que provocó que cayera del furgón en movimiento y, debido al fuerte impacto, no pudiera incorporarse. El tren estuvo a punto de embestirlo, por lo que casi sufrió la amputación de extremidades. El hombre resultó con múltiples lesiones en la cadera y en la pierna izquierda, por lo que personas que presenciaron el accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

Tras el reporte, personal de seguridad de ferrocarriles ordenó detener el avance del convoy para evitar una tragedia mayor. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

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