Cae de tren migrante hondureño y termina con fracturas graves en Saltillo

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    Cae de tren migrante hondureño y termina con fracturas graves en Saltillo
    El accidente ocurrió sobre las vías férreas que conectan las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, donde el hombre sufrió lesiones en la cadera y una pierna. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El hombre viajaba rumbo a Nuevo Laredo con la intención de llegar a la frontera y continuar su trayecto hacia Estados Unidos

Un migrante centroamericano fue llevado al Hospital General tras caer de un tren en movimiento sobre las vías que unen las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, en Saltillo.

El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/abandona-taxi-destrozado-tras-volcadura-en-ejido-de-saltillo-BO20599181
$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de urgencia al migrante al Hospital General, donde recibió atención médica por múltiples lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de urgencia al migrante al Hospital General, donde recibió atención médica por múltiples lesiones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El afectado, identificado como Christian “N”, se dirigía rumbo a Nuevo Laredo con la intención de cruzar la frontera. Aparentemente se quedó dormido, lo que provocó que cayera del furgón en movimiento y, debido al fuerte impacto, no pudiera incorporarse.

El tren estuvo a punto de embestirlo, por lo que casi sufrió la amputación de extremidades. El hombre resultó con múltiples lesiones en la cadera y en la pierna izquierda, por lo que personas que presenciaron el accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

$!Testigos solicitaron apoyo al 911 después de observar al migrante herido junto a las vías, tras caer presuntamente del furgón en movimiento.
Testigos solicitaron apoyo al 911 después de observar al migrante herido junto a las vías, tras caer presuntamente del furgón en movimiento. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el reporte, personal de seguridad de ferrocarriles ordenó detener el avance del convoy para evitar una tragedia mayor.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

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