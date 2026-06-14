Cae en Querétaro cabecilla de banda relacionada con robos a viviendas en Saltillo

Tras varios meses de investigación y labores de inteligencia, autoridades de seguridad lograron la captura en Querétaro de un hombre señalado como probable líder de una banda dedicada al robo de viviendas en distintas entidades del país, grupo al que se le atribuyen al menos cuatro atracos cometidos en Saltillo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Adolfo Irving “N”, de 41 años de edad, quien fue localizado gracias a la coordinación entre corporaciones de Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México.

Las investigaciones comenzaron luego de que se registraran cuatro denuncias por robo a casa habitación en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura. De acuerdo con los reportes, las víctimas señalaron el robo de joyería, dinero en efectivo, documentos personales y diversos aparatos electrónicos.

Como parte de las indagatorias, elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto desarrollaron un seguimiento de los presuntos responsables mediante análisis de información y vigilancia estratégica. Con el apoyo de la Policía Cibernética de Saltillo, los centros de monitoreo C2 y C4, así como de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, se logró identificar una camioneta GMC Terrain presuntamente utilizada para la movilidad de los implicados.