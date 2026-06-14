Cae en Querétaro cabecilla de banda relacionada con robos a viviendas en Saltillo
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La captura se hizo posible gracias al trabajo coordinado de diversas instituciones
Tras varios meses de investigación y labores de inteligencia, autoridades de seguridad lograron la captura en Querétaro de un hombre señalado como probable líder de una banda dedicada al robo de viviendas en distintas entidades del país, grupo al que se le atribuyen al menos cuatro atracos cometidos en Saltillo.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Adolfo Irving “N”, de 41 años de edad, quien fue localizado gracias a la coordinación entre corporaciones de Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México.
Las investigaciones comenzaron luego de que se registraran cuatro denuncias por robo a casa habitación en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura. De acuerdo con los reportes, las víctimas señalaron el robo de joyería, dinero en efectivo, documentos personales y diversos aparatos electrónicos.
Como parte de las indagatorias, elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto desarrollaron un seguimiento de los presuntos responsables mediante análisis de información y vigilancia estratégica. Con el apoyo de la Policía Cibernética de Saltillo, los centros de monitoreo C2 y C4, así como de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, se logró identificar una camioneta GMC Terrain presuntamente utilizada para la movilidad de los implicados.
Posteriormente, las autoridades detectaron la participación de otros dos vehículos: un automóvil Mercedes con placas de Morelos y un Ford Figo registrado en el Estado de México. El rastreo de estas unidades permitió establecer que, tras permanecer algunos días en Saltillo, se desplazaron hacia el estado de Querétaro.
La información obtenida fue compartida con la Fiscalía General de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, instituciones que colaboraron en la identificación de rutas y movimientos del presunto delincuente.
Finalmente, este domingo se concretó la detención de Adolfo Irving “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La Comisaría de Seguridad informó que actualmente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se realizan las gestiones necesarias para trasladar al detenido a la entidad, donde continuará el proceso de investigación por los hechos ocurridos en Saltillo.