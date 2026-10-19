Cae huachicolero con 48 mil litros de diésel en General Cepeda y le dan 13 años de cárcel

GENERAL CEPEDA, COAH.- Una pena de 13 años y cuatro meses de prisión recibió Edwin “N” por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, luego de ser detenido mientras presuntamente extraía combustible de una toma clandestina en el municipio de General Cepeda. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público de la Federación presentara pruebas sobre la responsabilidad penal del acusado. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa.

Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando elementos de la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectaron una conexión ilegal en un poliducto de 10 pulgadas, ubicado en el ejido La Noria.

En el lugar, Edwin “N” presuntamente transfería el combustible extraído hacia un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque, por lo que fue detenido en flagrancia. Durante el operativo, las autoridades aseguraron aproximadamente 48 mil litros de diésel, además del tractocamión, un vehículo y diversos materiales que presuntamente eran utilizados para la extracción del hidrocarburo.

Entre los objetos decomisados también se encontraban mangueras de alta presión, una válvula, varillas para soldadura y herramientas relacionadas con la instalación de tomas clandestinas. La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, dio seguimiento al caso hasta obtener la sentencia condenatoria contra el acusado.