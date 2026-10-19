Cae huachicolero con 48 mil litros de diésel en General Cepeda y le dan 13 años de cárcel

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Saltillo
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    Cae huachicolero con 48 mil litros de diésel en General Cepeda y le dan 13 años de cárcel
    Durante el operativo de octubre de 2023, las autoridades aseguraron aproximadamente 48 mil litros de diésel. CORTESÍA

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando autoridades detectaron una conexión ilegal en un poliducto del ejido La Noria y encontraron equipo utilizado para transferir el combustible a un vehículo de carga

GENERAL CEPEDA, COAH.- Una pena de 13 años y cuatro meses de prisión recibió Edwin “N” por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, luego de ser detenido mientras presuntamente extraía combustible de una toma clandestina en el municipio de General Cepeda.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público de la Federación presentara pruebas sobre la responsabilidad penal del acusado. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa.

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Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando elementos de la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectaron una conexión ilegal en un poliducto de 10 pulgadas, ubicado en el ejido La Noria.

$!La conexión ilegal fue localizada en un poliducto de 10 pulgadas, en el ejido La Noria, en General Cepeda.
La conexión ilegal fue localizada en un poliducto de 10 pulgadas, en el ejido La Noria, en General Cepeda. CORTESÍA

En el lugar, Edwin “N” presuntamente transfería el combustible extraído hacia un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque, por lo que fue detenido en flagrancia.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron aproximadamente 48 mil litros de diésel, además del tractocamión, un vehículo y diversos materiales que presuntamente eran utilizados para la extracción del hidrocarburo.

$!Entre los objetos decomisados había mangueras de alta presión, una válvula, varillas para soldadura y herramientas para instalar tomas clandestinas.
Entre los objetos decomisados había mangueras de alta presión, una válvula, varillas para soldadura y herramientas para instalar tomas clandestinas. CORTESÍA

Entre los objetos decomisados también se encontraban mangueras de alta presión, una válvula, varillas para soldadura y herramientas relacionadas con la instalación de tomas clandestinas.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, dio seguimiento al caso hasta obtener la sentencia condenatoria contra el acusado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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