Cae presunto responsable de embestir a oficial durante intervención vial en Saltillo

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    Cae presunto responsable de embestir a oficial durante intervención vial en Saltillo
    El presunto responsable fue ubicado mediante un operativo en el que participaron elementos especializados, con apoyo de cámaras de videovigilancia y herramientas tecnológicas. CORTESÍA

El vehículo presuntamente involucrado en el atropellamiento fue asegurado como parte de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades

Un hombre de 24 años fue detenido como probable responsable de atropellar de manera intencional a un elemento de Tránsito durante una intervención realizada en un área comercial de Saltillo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Fernando Gabriel “N”, quien fue ubicado por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/embiste-a-oficial-municipal-y-escapa-en-saltillo-investigan-al-conductor-video-AJ21288091

De acuerdo con el reporte oficial, el agente de Tránsito atendía una petición relacionada con un automovilista que presuntamente se negaba a retirar su vehículo de un área de estacionamiento. Durante la intervención, el conductor habría mostrado una actitud agresiva y, posteriormente, embistió al oficial con un automóvil Volkswagen Virtus.

$!Durante las diligencias también fue asegurado un automóvil Volkswagen Virtus, unidad que habría sido utilizada en el atropellamiento del agente municipal.
Durante las diligencias también fue asegurado un automóvil Volkswagen Virtus, unidad que habría sido utilizada en el atropellamiento del agente municipal. CORTESÍA

El elemento lesionado fue identificado como Efraín Velázquez Aldape, quien sufrió una fractura en el hombro derecho a consecuencia del impacto, por lo que recibió atención médica especializada.

Tras la detención, las autoridades aseguraron el vehículo presuntamente involucrado en los hechos y presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del señalado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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