Cae presunto responsable de embestir a oficial durante intervención vial en Saltillo
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El vehículo presuntamente involucrado en el atropellamiento fue asegurado como parte de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades
Un hombre de 24 años fue detenido como probable responsable de atropellar de manera intencional a un elemento de Tránsito durante una intervención realizada en un área comercial de Saltillo.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Fernando Gabriel “N”, quien fue ubicado por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.
De acuerdo con el reporte oficial, el agente de Tránsito atendía una petición relacionada con un automovilista que presuntamente se negaba a retirar su vehículo de un área de estacionamiento. Durante la intervención, el conductor habría mostrado una actitud agresiva y, posteriormente, embistió al oficial con un automóvil Volkswagen Virtus.
El elemento lesionado fue identificado como Efraín Velázquez Aldape, quien sufrió una fractura en el hombro derecho a consecuencia del impacto, por lo que recibió atención médica especializada.
Tras la detención, las autoridades aseguraron el vehículo presuntamente involucrado en los hechos y presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del señalado.