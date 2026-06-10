Cae presunto responsable de embestir a oficial durante intervención vial en Saltillo

Un hombre de 24 años fue detenido como probable responsable de atropellar de manera intencional a un elemento de Tránsito durante una intervención realizada en un área comercial de Saltillo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Fernando Gabriel “N”, quien fue ubicado por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.