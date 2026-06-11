Crece la cifra negra de corrupción en Coahuila: alcanza 84 por ciento

Pese a ser uno de los problemas más señalados por la ciudadanía, en Coahuila aumentó el porcentaje de personas que han sido víctimas de corrupción y que deciden no denunciar estos actos, esto al alcanzar el 84 por ciento de las víctimas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), al cierre de 2025, dicho porcentaje registró un incremento respecto a la medición de 2023, cuando el 81.1 por ciento de las víctimas de corrupción en Coahuila decidió no denunciar.

A nivel nacional, la ENCIG señala que las principales razones para no denunciar son la percepción de que el trámite será inútil o no tendrá seguimiento, la pérdida de tiempo que implica realizarlo y la creencia de que la corrupción es una práctica común. Se estima que durante 2025 220 mil 363 personas fueron víctimas de algún acto de corrupción en Coahuila. Esta cifra representa un incremento cercano al 47 por ciento en comparación con los datos de 2023, cuando se reportaron alrededor de 150 mil víctimas.

El costo de corrupción promedio por cada ciudadano alcanzó en 2025 el nivel más alto en 10 años con un aumento de 709 pesos con respecto a la medición de 2023, informó el @imcomx https://t.co/St4xqsUfFh — EL CEO (@elceo__) June 9, 2026

La encuesta también aclara que los porcentajes de personas que denunciaron y de quienes no lo hicieron no suman el 100 por ciento, ya que una parte de los encuestados prefirió no responder a esta pregunta. En este contexto, la ENCIG revela que, al mismo tiempo que aumentó la proporción de personas que no denuncian, también se registró un ligero incremento en la población denunciante, al pasar de 3.6 a 5.6 por ciento. Sin embargo, el crecimiento de quienes optan por no denunciar continúa siendo mayor.

La corrupción se mantiene como el problema más identificado por la población coahuilense, con un 52.4 por ciento de menciones. Le siguen la mala atención en hospitales, con 48.1 por ciento; la inseguridad y la delincuencia, con 44.1 por ciento; y el desempleo, con 33.6 por ciento. Aunque la percepción de este problema disminuyó respecto a 2023, cuando alcanzó 55.6 por ciento, Coahuila se mantuvo, junto con Durango —donde la corrupción fue señalada por el 60 por ciento de la población en 2025—, como una de las pocas entidades del país en las que este fenómeno continúa siendo la principal preocupación ciudadana.

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