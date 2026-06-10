México vs. México

Para poder transmitir los partidos del Mundial, restaurantes, bares o comercios deberán contar con una licencia para poder hacerlo, es de cir, deben utilizar una señal con licencia comercial autorizada (como los paquetes empresariales de Izzi Negocios o Sky Business) o adquirir una licencia comercial específica gestionada ante los titulares de los derechos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), hacer uso de señales residenciales, televisión abierta sin permiso comercial o cuentas personales de streaming constituye una violación a la Ley Federal del Derecho de Autor.