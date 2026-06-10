México vs. México

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James
por James
CARTONES / 10 junio 2026
    México vs. México
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Para poder transmitir los partidos del Mundial, restaurantes, bares o comercios deberán contar con una licencia para poder hacerlo, es de cir, deben utilizar una señal con licencia comercial autorizada (como los paquetes empresariales de Izzi Negocios o Sky Business) o adquirir una licencia comercial específica gestionada ante los titulares de los derechos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), hacer uso de señales residenciales, televisión abierta sin permiso comercial o cuentas personales de streaming constituye una violación a la Ley Federal del Derecho de Autor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caceria-de-brujas-en-el-impi-esto-dijo-sobre-inspecciones-masivas-a-pequenos-negocios-por-transmisiones-del-mundial-2026-MG21279544
https://vanguardia.com.mx/informacion/bares-sin-futbol-por-que-algunos-restaurantes-no-podran-pasar-los-partidos-del-mundial-2026-NI21292618
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