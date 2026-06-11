Escuelas de Saltillo se suman a la fiebre del Mundial (video)

La jornada escolar de este jueves en escuelas de educación Básica de Saltillo se “pintó de verde” con el ambiente mundialista que llegó tanto a planteles públicos como privados, donde las instituciones aprovecharon la fiebre del futbol para adaptar sus actividades académicas e incorporar dinámicas deportivas relacionadas con la máxima fiesta del futbol. Siguiendo los lineamientos estatales, las clases concluyeron al mediodía, por lo que en diversas escuelas, principalmente públicas, no fue posible observar el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Sin embargo, esto no impidió que los estudiantes compartieran con sus compañeros el ambiente de esta fiesta futbolística que en esta ocasión tiene a México como sede.

Tal es el caso del Jardín de Niños “Velia Graciela Flores Jiménez”, donde los alumnos acudieron vestidos de verde, o con la camiseta de la Selección Mexicana y participaron en actividades adaptadas por las maestras, con dibujos, recortes y manualidades alusivas al deporte, que incluyeron representaciones de jugadores y balones.

En la Escuela Primaria “Victoriano Cepeda”, los alumnos también participaron portando la camiseta de la Selección Mexicana y siguieron actividades vinculadas al futbol dentro del plantel.

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En algunos colegios particulares con horario extendido, se optó por la transmisión del partido inaugural para los estudiantes, mientras que otros ajustaron sus actividades a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación, integrando el tema del Mundial a sus clases semanales.

Como el Colegio San José, esta semana se realizó un torneo interno denominado “El mundialito”, bajo el nombre de “San Marcelino” en honor al creador de la pedagogía marista, en la que cada grupo representó a un país y participó en partidos de futbol como parte de una dinámica formativa.

En primer grado, el grupo 1C, representando a Alemania; en segundo grado, 2D (México) se coronó campeón; en cuarto grado, 4C (Brasil) ganó el primer lugar y en quinto grado, 5C (Argentina). Para este viernes, el plantel tiene programada la final correspondiente al tercer grado, como parte de las actividades con las que se ha mantenido el ambiente mundialista en la comunidad escolar.