Caen 50 ladrones en Saltillo, gracias a las cámaras de vigilancia urbana

La tecnología, el trabajo coordinado y la participación ciudadana están dando resultados positivos en Saltillo. Durante la reunión ordinaria de seguridad, el alcalde Javier Díaz González dio a conocer que, gracias a las cámaras de videovigilancia donadas a inicios de año por comerciantes del Distrito Centro y enlazadas al Centro de Control y Comando (C2), se ha logrado la detención de 50 personas sorprendidas en la presunta comisión de ilícitos.

En la misma sesión, el edil entregó un reconocimiento por actos de heroísmo al oficial Luis Gilberto Campos Reyna, quien recientemente intervino de manera decisiva para evitar que una persona atentara contra su integridad en el Distribuidor Vial El Sarape.

Díaz González subrayó que la estrategia de seguridad en Saltillo se fortalece mediante un frente común con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la sociedad civil, la iniciativa privada, así como con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

“Vamos a seguir trabajando en equipo, aprovechando la tecnología y la videovigilancia, pero también en una constante comunicación para fortalecer las tareas de prevención y reacción en materia de seguridad”, afirmó.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA POLICIAL

En el marco de la reunión, se otorgaron reconocimientos a María Patricia Salazar Fuentes, por 17 años de servicio, y a Francisco Javier Méndez Dávila, por sus 25 años en la Policía Municipal.

Además, se revisaron y acordaron nuevas medidas orientadas a garantizar la paz y tranquilidad de las familias saltillenses.

SALTILLO, EJEMPLO NACIONAL

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, Saltillo se mantiene como la capital más segura de México y ocupa el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad.

Asimismo, reportó que la incidencia delictiva en la ciudad se redujo un 11.2 por ciento durante los primeros 7 meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Alcalde felicitó a los cuerpos de seguridad por este resultado.