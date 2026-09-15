Caen dos con ‘Cuerno de Chivo’ y cientos de cartuchos en Saltillo

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    Caen dos con ‘Cuerno de Chivo’ y cientos de cartuchos en Saltillo
    El operativo se realizó sobre la carretera Federal 54, a la altura del ejido Las Colonias. CORTESÍA

Dos personas fueron detenidas con armas y cartuchos durante un operativo en la carretera Saltillo-Zacatecas

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal Ministerial durante un operativo de investigación relacionado con el traslado de armas, drogas y contrabando, el pasado sábado 12 de septiembre.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Las Colonias, donde los agentes detectaron un vehículo en el que viajaban Antonio Gabriel “N” y Dulce Briseida “N”.

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Durante la intervención al vehículo sospechoso fue asegurada un arma larga tipo Cuerno de Chivo, calibre 7.62 x 39 milímetros, además de dos cargadores y 40 cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, fueron localizados 10 cartuchos calibre 12, 155 cartuchos calibre 9 milímetros y un arma corta tipo pistola marca Pietro Beretta, calibre .25, junto con un cargador y siete cartuchos de ese calibre.

El aseguramiento se realizó a bordo de un vehículo Porsche de color negro, con placas particulares del estado de Georgia, Estados Unidos, que llevaba un remolque cerrado de color blanco.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo de las investigaciones por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Cabe señalar que los detenidos en ese momento ya se encuentran recluidos en los penales varonil y femenil de esta ciudad, donde llevarán a cabo su proceso jurídico conforme a la ley.

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