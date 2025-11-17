Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
El monitoreo de fauna en la sierra ha revelado la presencia de dos oseznos jugando cerca de su madre, una señal positiva para la conservación de la especie en la región
En las altas tierras de la sierra de Zapalinamé, las cámaras de monitoreo de Ursus MX han capturado un tierno momento: dos oseznos jugando cerca de su madre, una imponente osa negra.
Este avistamiento, compartido por la organización dedicada al monitoreo de la fauna, es una excelente noticia para la biodiversidad de la región, ya que refleja un hábitat en el que los osos están naciendo y desarrollándose en su entorno natural. La imagen, captada en uno de los parajes más apartados, es un testimonio de la salud ecológica de la zona.
La sierra de Zapalinamé, uno de los pulmones verdes de Coahuila, se mantiene como un refugio ideal para especies como los osos, zorros, pumas y liebres. Sin embargo, la presencia de estos animales requiere que el entorno ofrezca refugio adecuado, acceso a alimentos naturales como bayas, raíces y pequeños mamíferos, además de áreas donde puedan hibernar durante el invierno.
Un aspecto fundamental de este ecosistema es su capacidad para mantener una biodiversidad estable, crucial para la supervivencia no solo de los osos, sino de todas las especies que habitan esta región.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCIDENTES EN LA SIERRA
Con la creciente presencia de fauna silvestre, las autoridades instan a los visitantes a tomar precauciones al acampar o transitar por la sierra. Es fundamental mantener la basura en contenedores seguros, evitar dejar restos de comida al aire libre y no usar productos con olores dulces, que pueden atraer a los animales.
Además, se recomienda llevar consigo gas pimienta para osos en caso de encuentros cercanos, y siempre mantener la calma en situaciones inesperadas.
¿QUÉ HACER SI TE ENCUENTRAS CON UN OSO?
Si te topas con un oso en su hábitat, los expertos aconsejan no entrar en pánico.
Mantén la calma, retrocede lentamente sin darle la espalda y hazte notar sin correr. Si el oso se aproxima, hazte ver más grande levantando los brazos o abriendo tu chaqueta.
Y sobre todo, evita acercarte para tomar fotos o intentar alimentarlo, ya que esto puede alterar su comportamiento natural.