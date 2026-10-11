Cámaras de vigilancia ayudan a detener a 841 personas en Saltillo durante 2026

Durante la reunión ordinaria de seguridad, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, el edil destacó que el monitoreo mediante cámaras permite detectar posibles conductas delictivas y movilizar a los elementos policiales para intervenir en los puntos identificados.

El sistema de videovigilancia de Saltillo ha contribuido a la detención de 841 personas en 520 eventos distintos en lo que va de 2026, informó el alcalde Javier Díaz González , quien adelantó que el municipio trabaja en la ampliación y modernización del Centro de Control y Comando (C2).

De acuerdo con las cifras presentadas por el alcalde, las detenciones derivan de 520 eventos en los que las herramientas tecnológicas apoyaron las labores de vigilancia y la respuesta de las corporaciones. Sin embargo, no se precisó cuántas de las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público ni cuál fue su situación jurídica.

Díaz González sostuvo que la tecnología es un recurso para fortalecer las tareas de prevención y reacción, aunque señaló que la coordinación entre las instituciones de seguridad también es fundamental para atender los problemas que enfrenta la ciudad.

El alcalde afirmó que su administración mantendrá el trabajo conjunto con las corporaciones y buscará aprovechar las herramientas disponibles para mejorar la vigilancia. También reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración de las instituciones que participan en los operativos de seguridad.

Las cámaras del Centro de Control y Comando C2 están distribuidas en distintos sectores de Saltillo, entre ellos vialidades, zonas comerciales y el Centro Histórico, de acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la reunión se expusieron casos en los que el monitoreo permitió identificar a personas presuntamente involucradas en actos ilícitos y alertar a los policías para que acudieran al lugar y efectuaran las detenciones correspondientes.

Como parte de las acciones para reforzar estas capacidades, el Municipio trabaja en la ampliación y modernización del C2, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la inversión, los plazos de ejecución ni el número de cámaras que se incorporarán al sistema.

El proyecto busca fortalecer las labores de seguimiento y respuesta de la corporación municipal mediante el uso de tecnología aplicada a la seguridad pública.