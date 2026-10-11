Saltillo fortalece su posición como anfitrión de eventos deportivos con seguridad: Javier Díaz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo fortalece su posición como anfitrión de eventos deportivos con seguridad: Javier Díaz
    Javier Díaz González encabezó la salida del Maratón Saltillo La Moderna 2026, que reunió a más de mil 500 corredores. OMAR SAUCEDO

Más de mil 500 atletas participaron en la quinta edición de la carrera, que contó con un operativo de 400 elementos de seguridad

Con más de mil 500 participantes y corredores provenientes de distintos estados del país y del extranjero, el Maratón Saltillo La Moderna celebró su quinta edición este domingo, con un operativo de seguridad integrado por 400 elementos para resguardar la competencia y facilitar la movilidad en las vialidades incluidas en el recorrido.

La carrera comenzó a las 5:30 horas en las inmediaciones de Parque Centro, donde el alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque de la competencia, que incluyó la prueba de 42 kilómetros individuales y la modalidad de relevos de 21 kilómetros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/instalan-botes-de-basura-y-limpian-arroyos-en-distintos-sectores-de-saltillo-BD24052434
$!Cerca del 40 por ciento de los atletas llegó de otras ciudades, de acuerdo con el alcalde de Saltillo.
Cerca del 40 por ciento de los atletas llegó de otras ciudades, de acuerdo con el alcalde de Saltillo. OMAR SAUCEDO

De acuerdo con el edil, alrededor del 40 por ciento de los participantes llegó de otras ciudades, lo que, señaló, refleja el alcance que ha adquirido el maratón y su capacidad para atraer visitantes a la capital coahuilense.

Díaz González sostuvo que la realización de este tipo de encuentros contribuye a proyectar a Saltillo como sede de competencias deportivas y atribuyó parte de esa capacidad a las condiciones de seguridad que, afirmó, prevalecen en la ciudad.

$!Un total de 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas participaron en el operativo desplegado durante la competencia.
Un total de 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas participaron en el operativo desplegado durante la competencia. CORTESÍA

El alcalde también señaló que su administración considera el deporte una herramienta para fomentar hábitos saludables, fortalecer la convivencia familiar y prevenir conductas delictivas mediante actividades que favorezcan la integración social.

Durante el arranque, dio la bienvenida a los atletas que viajaron desde otras entidades y países para participar en la carrera. Asimismo, destacó la coordinación de su gobierno con la administración estatal, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, en materia de seguridad.

El presidente municipal reconoció la participación de Francisco Hernández López, director general de La Moderna, y de José Francisco Cossío, de Chrono Sport, en la organización del evento. También agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, las organizaciones participantes y el voluntariado.

Despliegan operativo con 400 elementos

Para atender las necesidades de seguridad durante la competencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispuso un operativo con 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas.

$!Maratón Saltillo La Moderna convoca a mil 500 atletas; despliegan operativo con 400 policías
Maratón Saltillo La Moderna convoca a mil 500 atletas; despliegan operativo con 400 policías OMAR SAUCEDO

El despliegue tuvo como objetivo proteger a los corredores y a la población, mantener el orden vial y facilitar la circulación en los sectores de la ciudad por donde pasó el maratón.

Las acciones de vigilancia y control del tránsito acompañaron el desarrollo de la carrera, debido a las afectaciones temporales que un evento de esta magnitud puede generar en las vialidades contempladas en la ruta.

Incluyen carrera infantil

Las actividades del Maratón Saltillo La Moderna 2026 comenzaron desde el sábado con La Moderna Kids, competencia dirigida a niñas y niños, con distancias adaptadas a sus edades.

Con esta actividad, el programa incorporó a participantes infantiles y amplió la oferta deportiva más allá de las pruebas destinadas a corredores adultos.

En el arranque de la quinta edición estuvieron presentes José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), y Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, además de representantes de La Moderna y del comité organizador.

Al finalizar el arranque, el alcalde felicitó a los participantes y reconoció el trabajo de quienes colaboraron en la preparación y realización de la competencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Seguros
Maratones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Celebraciones en puerta. Tumbas y epitafios

true

Devoto de los libros sagrados
IA

Las niñas detrás del horror: les robaron la infancia y el silencio prolongó su sufrimiento
CUARTOSCURO

Los contratos de Pemex que mancharán a la amiga de la Presidenta

Historia. La película argentina explora cómo dos personas pueden vivir muy cerca una de la otra y, al mismo tiempo, sentirse separadas por un mundo de barreras emocionales.

Recomendación del Cine en Casa: ‘Medianeras’
La moda vaquera a la conquista: cómo armar el look perfecto para el Festival Rodeo Saltillo

La moda vaquera a la conquista: cómo armar el look perfecto para el Festival Rodeo Saltillo
Black Diamonds y Valkirias Tackle llevarán la rivalidad deportiva de Saltillo a Monterrey, donde disputarán la última jornada de la fase regular de la LFM Arena.

¡Saltillo se divide! Black Diamonds y Valkirias disputarán un clásico decisivo en la LFM Arena
Halcones de Saltillo rescató un empate 1-1 ante Cadereyta y consiguió el punto extra tras imponerse 4-3 en la tanda de penales.

Halcones de Saltillo revive al minuto 87 y vence a Cadereyta en dramática tanda de penales