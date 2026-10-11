Saltillo fortalece su posición como anfitrión de eventos deportivos con seguridad: Javier Díaz

Con más de mil 500 participantes y corredores provenientes de distintos estados del país y del extranjero, el Maratón Saltillo La Moderna celebró su quinta edición este domingo, con un operativo de seguridad integrado por 400 elementos para resguardar la competencia y facilitar la movilidad en las vialidades incluidas en el recorrido. La carrera comenzó a las 5:30 horas en las inmediaciones de Parque Centro, donde el alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque de la competencia, que incluyó la prueba de 42 kilómetros individuales y la modalidad de relevos de 21 kilómetros.

De acuerdo con el edil, alrededor del 40 por ciento de los participantes llegó de otras ciudades, lo que, señaló, refleja el alcance que ha adquirido el maratón y su capacidad para atraer visitantes a la capital coahuilense. Díaz González sostuvo que la realización de este tipo de encuentros contribuye a proyectar a Saltillo como sede de competencias deportivas y atribuyó parte de esa capacidad a las condiciones de seguridad que, afirmó, prevalecen en la ciudad.

El alcalde también señaló que su administración considera el deporte una herramienta para fomentar hábitos saludables, fortalecer la convivencia familiar y prevenir conductas delictivas mediante actividades que favorezcan la integración social. Durante el arranque, dio la bienvenida a los atletas que viajaron desde otras entidades y países para participar en la carrera. Asimismo, destacó la coordinación de su gobierno con la administración estatal, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, en materia de seguridad. El presidente municipal reconoció la participación de Francisco Hernández López, director general de La Moderna, y de José Francisco Cossío, de Chrono Sport, en la organización del evento. También agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, las organizaciones participantes y el voluntariado. Despliegan operativo con 400 elementos Para atender las necesidades de seguridad durante la competencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispuso un operativo con 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas.

El despliegue tuvo como objetivo proteger a los corredores y a la población, mantener el orden vial y facilitar la circulación en los sectores de la ciudad por donde pasó el maratón. Las acciones de vigilancia y control del tránsito acompañaron el desarrollo de la carrera, debido a las afectaciones temporales que un evento de esta magnitud puede generar en las vialidades contempladas en la ruta. Incluyen carrera infantil Las actividades del Maratón Saltillo La Moderna 2026 comenzaron desde el sábado con La Moderna Kids, competencia dirigida a niñas y niños, con distancias adaptadas a sus edades. Con esta actividad, el programa incorporó a participantes infantiles y amplió la oferta deportiva más allá de las pruebas destinadas a corredores adultos.

En el arranque de la quinta edición estuvieron presentes José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), y Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, además de representantes de La Moderna y del comité organizador. Al finalizar el arranque, el alcalde felicitó a los participantes y reconoció el trabajo de quienes colaboraron en la preparación y realización de la competencia.