Cámaras del C4 y C2 permiten captura del conductor que atropelló y mató a hombre que se ejercitaba al norte de Saltillo

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Cámaras del C4 y C2 permiten captura del conductor que atropelló y mató a hombre que se ejercitaba al norte de Saltillo
    José “N”, de 41 años, fue detenido en el fraccionamiento Villas de Guadalupe. FOTO: CORTESÍA

La detención del responsable del atropellamiento se logró gracias al trabajo conjunto de la Policía Municipal, la AIC y los Agrupamientos de Delitos de Alto Impacto

La rápida respuesta de las autoridades de Saltillo permitió la detención del responsable de un atropellamiento mortal ocurrido la mañana de este domingo en el bulevar Los Pastores, al norte de la ciudad. El incidente conmocionó a la ciudadanía cuando un hombre, identificado como Luis Ernesto “N”, de 66 años, fue arrollado mientras trotaba en la orilla de la vialidad, frente al fraccionamiento Misiones.

El vehículo implicado, que se desplazaba a alta velocidad, salió de la vía y lo impactó, proyectando al hombre más de 20 metros, para luego huir del lugar.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), junto con el C2 de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, fueron clave para dar con el paradero del conductor.

A través de las cámaras de videovigilancia y la colaboración de diversos cuerpos de seguridad, se rastreó el vehículo involucrado, lo que permitió localizar al responsable en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, al norte de la ciudad.

$!Las cámaras de videovigilancia del C4 y C2 permitieron la captura del responsable del atropellamiento en el norte de Saltillo.
Las cámaras de videovigilancia del C4 y C2 permitieron la captura del responsable del atropellamiento en el norte de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

José “N”, de 41 años, fue detenido por la Policía Municipal, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Agrupamiento de Delitos de Alto Impacto. El conductor fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se iniciaron las investigaciones en su contra por homicidio imprudencial.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez ha destacado la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología como elementos esenciales para el esclarecimiento rápido de casos como este.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

