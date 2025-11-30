Muere corredor de 66 años tras ser arrollado al norte de Saltillo; buscan al responsable
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades analizan restos del vehículo y revisan videograbaciones para identificar al conductor que escapó tras el impacto
Un hombre que se ejercitaba a las orillas del bulevar Los Pastores, frente al fraccionamiento Misiones, murió atropellado por un vehículo que salió del camino durante la mañana de este domingo en Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el carril con dirección de norte a sur, a la altura del bulevar Rotarismo.
Testigos describieron el vehículo involucrado como gris oscuro, el cual aparentemente circulaba a exceso de velocidad antes de perder el control. De acuerdo con el peritaje elaborado por Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), se aprecia una salida de camino atribuida precisamente a la velocidad inmoderada.
TE PUEDE INTERESAR: Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe
El automóvil invadió la ciclovía, donde presuntamente se encontraba Luis Ernesto ¨N¨, de 66 años, quien trotaba al momento del impacto. La víctima fue proyectada más de veinte metros, según el informe preliminar de las autoridades.
El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja acudió al sitio. Tras la valoración médica, el hombre fue declarado sin vida, al presentar lesiones abrasivas en tórax y traumatismo craneoencefálico, heridas incompatibles con la vida.
Entre sus pertenencias se localizó su identificación, además de que vestía short deportivo y tenis color gris, lo que confirmó que se encontraba realizando actividad física al momento del accidente. En la zona también fueron aseguradas tres piezas motrices, entre ellas el logotipo del vehículo responsable y una varilla del costado frontal, indicios que podrían ayudar a la identificación del automóvil.
El conductor involucrado huyó del lugar, por lo que autoridades municipales iniciaron el análisis de cámaras urbanas y buscarán videograbaciones de negocios cercanos para intentar ubicar el vehículo y reconstruir la trayectoria previa al impacto.
Los restos del hombre fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el responsable.