Muere corredor de 66 años tras ser arrollado al norte de Saltillo; buscan al responsable

Un hombre que se ejercitaba a las orillas del bulevar Los Pastores, frente al fraccionamiento Misiones, murió atropellado por un vehículo que salió del camino durante la mañana de este domingo en Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el carril con dirección de norte a sur, a la altura del bulevar Rotarismo.

Testigos describieron el vehículo involucrado como gris oscuro, el cual aparentemente circulaba a exceso de velocidad antes de perder el control. De acuerdo con el peritaje elaborado por Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), se aprecia una salida de camino atribuida precisamente a la velocidad inmoderada.

