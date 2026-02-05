Camión de carga embiste a cuatro vehículos, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Camión de carga embiste a cuatro vehículos, en Ramos Arizpe
    El accidente afectó la circulación de la concurrida arteria.
No hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales

Cuatro conductores de vehículos compactos vivieron momentos de gran susto cuando circulaban por el libramiento Óscar Flores Tapia y fueron embestidos por un camión de carga.

El percance ocurrió en la parte posterior del aeropuerto Plan de Guadalupe y estuvo involucrado un camión de la marca Freightliner, perteneciente a la empresa Transportes Ortiz Garza ILOG, el cual se desplazaba de sur a norte con dirección a Ramos Arizpe, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT

De acuerdo con el testimonio del conductor del camión, la unidad se quedó sin frenos, por lo que primero impactó por alcance a un vehículo Ford Fiesta de color negro. Sin detener su marcha, el camión proyectó a un segundo automóvil, un Volkswagen Pointer, que fue lanzado aproximadamente 20 metros hasta el camellón central.

Posteriormente, al incorporarse nuevamente al libramiento, el conductor del camión colisionó contra dos vehículos más: un Dodge y un Chevrolet Spark. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado; sin embargo, los daños materiales en los cinco vehículos involucrados fueron considerables. Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal de Ramos Arizpe para tomar conocimiento del accidente. Los agentes únicamente realizaron el abanderamiento del carril izquierdo en la zona, debido a que se trata de un tramo estatal.

Finalmente, el incidente será consignado ante el agente del Ministerio Público por el delito de daños culposos.

