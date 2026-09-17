Camión de personal choca y proyecta auto contra poste, al norte de Saltillo

Un transporte de personal de la empresa Settepi y un automóvil Toyota participaron en un accidente registrado la mañana de este jueves en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León, al. norte de Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el lugar, el transporte, conducido por Ramiro “N”, de 32 años, circulaba por José Musa de León y realizó una maniobra para incorporarse a Moctezuma a la derecha.

El operador del transporte tomó el segundo carril para realizar el giro, momento en el que se produjo el contacto con el automóvil Toyota. Tras el impacto, el vehículo particular fue proyectado contra un poste de concreto ubicado en el sector, por lo que, además de los daños derivados del choque, presentó afectaciones por el segundo impacto.