Camión de personal choca y proyecta auto contra poste, al norte de Saltillo

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    Camión de personal choca y proyecta auto contra poste, al norte de Saltillo
    Tras el choque, el automóvil Toyota fue proyectado contra un poste de concreto. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil particular terminó impactado contra un poste de concreto tras la colisión

Un transporte de personal de la empresa Settepi y un automóvil Toyota participaron en un accidente registrado la mañana de este jueves en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León, al. norte de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el lugar, el transporte, conducido por Ramiro “N”, de 32 años, circulaba por José Musa de León y realizó una maniobra para incorporarse a Moctezuma a la derecha.

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$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

El operador del transporte tomó el segundo carril para realizar el giro, momento en el que se produjo el contacto con el automóvil Toyota.

Tras el impacto, el vehículo particular fue proyectado contra un poste de concreto ubicado en el sector, por lo que, además de los daños derivados del choque, presentó afectaciones por el segundo impacto.

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. También se presentaron representantes de las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados.

A pesar de la colisión y de los daños registrados en las unidades, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas. Los involucrados quedaron a la espera de los procedimientos de las aseguradoras para determinar la forma de reparación de los daños.

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