Camión de volteo impacta a transporte público y deja cinco pasajeros lesionados, al oriente de Saltillo

Cinco personas resultaron con golpes menores y dolores sin consideración, luego de un accidente vial registrado la mañana de este martes en la entrada de la colonia Loma Linda y la lateral del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo. En el percance participaron un camión de transporte público y un camión de volteo, cuyos conductores circulaban por la zona cuando se registró el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido por alcance, cuando el camión de volteo chocó contra el ángulo trasero izquierdo de la unidad de transporte público, cuando este se encontraba detenido a un costado de una tienda de conveniencia.