Camión de volteo impacta a transporte público y deja cinco pasajeros lesionados, al oriente de Saltillo

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    Camión de volteo impacta a transporte público y deja cinco pasajeros lesionados, al oriente de Saltillo
    Cinco pasajeros fueron valorados tras el choque entre un camión de transporte público y uno de volteo. ULISES MARTÍNEZ

Cinco pasajeros fueron valorados tras el choque entre un camión de transporte público y uno de volteo

Cinco personas resultaron con golpes menores y dolores sin consideración, luego de un accidente vial registrado la mañana de este martes en la entrada de la colonia Loma Linda y la lateral del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo.

En el percance participaron un camión de transporte público y un camión de volteo, cuyos conductores circulaban por la zona cuando se registró el impacto.

$!Bomberos atendieron a los pasajeros, quienes no requirieron traslado de emergencia.
Bomberos atendieron a los pasajeros, quienes no requirieron traslado de emergencia. ULISES MARTÍNEZ
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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido por alcance, cuando el camión de volteo chocó contra el ángulo trasero izquierdo de la unidad de transporte público, cuando este se encontraba detenido a un costado de una tienda de conveniencia.

$!El accidente ocurrió en la entrada de Loma Linda y la lateral del bulevar Fundadores.
El accidente ocurrió en la entrada de Loma Linda y la lateral del bulevar Fundadores. ULISES MARTÍNEZ

El golpe provocó que los pasajeros que viajaban a bordo se movieran de un lado a otro, por lo que algunos de ellos presentaron malestares que requirieron valoración.

Personal de Bomberos acudió al sitio para atender a los afectados y realizar una evaluación, determinando que las cinco personas presentaban lesiones leves y no requerían traslado de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal también tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad de los involucrados.

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