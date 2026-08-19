Camión sufre volcadura en la carretera a Monclova

Un camión de volteo que transportaba tierra y piedra terminó volcado la tarde de este jueves sobre la carretera Los Pinos, antes de llegar al cruce con la carretera antigua a Monclova.

De acuerdo con la declaración del operador, mientras circulaba por la vialidad, procedente de la carretera Saltillo-Monterrey, la unidad comenzó a presentar fallas mecánicas y posteriormente empezó a desplazarse de un lado a otro.

El conductor señaló que intentó mantener el control del camión, pero finalmente perdió el dominio de la unidad, que terminó volcada sobre su costado izquierdo.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar al operador, quien no presentó lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.