Camión urbano embiste a una mujer, en Saltillo

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Camión urbano embiste a una mujer, en Saltillo

El accidente ocurrió en el cruce de Pérez Treviño y Xicoténcatl, en la zona centro

Durante la tarde de este lunes, un camión de transporte público de la ruta 17 embistió a una peatona en pleno Centro de Saltillo.

La persona afectada fue identificada como Leticia Lucio Esquivel, de 59 años de edad. Fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes reportaron su estado de salud como estable. Aunque no fue necesario su traslado a una clínica, familiares de la mujer decidieron llevarla por sus propios medios para una valoración médica adicional.

TE PUEDE INTERESAR: Asesina a su abuelo para asaltar su negocio, en Saltillo

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor del camión circulaba en dirección al poniente sobre la calle Manuel Pérez Treviño. Al girar hacia Xicoténcatl, presuntamente dio una vuelta amplia y el cofre del vehículo le habría obstruido la visibilidad, lo que provocó que no advirtiera la presencia de la peatona.

La unidad impactó a la mujer con el costado delantero izquierdo, lo que la dejó tendida sobre la vía pública, sin poder moverse, hasta la llegada de los cuerpos de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y aseguraron al conductor del transporte público, quien podría enfrentar cargos por el presunto delito de lesiones culposas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha