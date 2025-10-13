Camión urbano embiste a una mujer, en Saltillo

Durante la tarde de este lunes, un camión de transporte público de la ruta 17 embistió a una peatona en pleno Centro de Saltillo.

La persona afectada fue identificada como Leticia Lucio Esquivel, de 59 años de edad. Fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes reportaron su estado de salud como estable. Aunque no fue necesario su traslado a una clínica, familiares de la mujer decidieron llevarla por sus propios medios para una valoración médica adicional.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor del camión circulaba en dirección al poniente sobre la calle Manuel Pérez Treviño. Al girar hacia Xicoténcatl, presuntamente dio una vuelta amplia y el cofre del vehículo le habría obstruido la visibilidad, lo que provocó que no advirtiera la presencia de la peatona.

La unidad impactó a la mujer con el costado delantero izquierdo, lo que la dejó tendida sobre la vía pública, sin poder moverse, hasta la llegada de los cuerpos de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y aseguraron al conductor del transporte público, quien podría enfrentar cargos por el presunto delito de lesiones culposas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.