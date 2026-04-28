Camión urbano provoca choque y deja lesionada a conductora, en Saltillo

Un camión urbano de la ruta Misión Cerritos provocó un fuerte accidente automovilístico en pleno centro de la ciudad y dejó lesionada a la conductora de un auto compacto.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público circulaba de oriente a poniente sobre la calle Manuel Pérez Treviño. El segundo vehículo involucrado fue un Chevrolet Chevy que transitaba de norte a sur por la calle Álvaro Obregón.

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Al llegar al cruce, el conductor del transporte presuntamente omitió la luz roja del semáforo, impactando en el costado al vehículo compacto. Tras el fuerte golpe, la conductora del Chevy resultó con diversas lesiones, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. El operador de la ruta fue detenido de manera momentánea; sin embargo, al no requerir la afectada traslado a una clínica, se le dejó en libertad. No obstante, a través de su aseguradora deberá responder por los daños a la propiedad ajena.