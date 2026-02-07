Refuerza Saltillo seguridad vial con reacomodo de ‘ballenas’ en el bulevar Nazario Ortiz

Con el propósito de fortalecer la seguridad vial, ordenar los flujos de circulación y proteger la infraestructura urbana, el alcalde Javier Díaz González mantiene en marcha un programa de reacomodo y alineación de piezas delimitadoras de concreto en las principales avenidas de Saltillo.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el Ayuntamiento intervino durante las noches del 3, 4 y 5 de febrero los muros de contención ubicados en los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo comprendido entre el bulevar Galerías y el inicio del paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez.

En este punto estratégico de la ciudad fueron movidas 168 piezas para su correcta alineación. De ellas, 23 presentaban daños estructurales derivados de impactos vehiculares, por lo que fueron retiradas y sustituidas por nuevos elementos de concreto.