Refuerza Saltillo seguridad vial con reacomodo de ‘ballenas’ en el bulevar Nazario Ortiz

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Personal del IMMUS realizó la alineación de 168 piezas delimitadoras en los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal, a través del IMMUS, alineó 168 piezas de concreto en carriles centrales de la transitada vialidad

Con el propósito de fortalecer la seguridad vial, ordenar los flujos de circulación y proteger la infraestructura urbana, el alcalde Javier Díaz González mantiene en marcha un programa de reacomodo y alineación de piezas delimitadoras de concreto en las principales avenidas de Saltillo.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el Ayuntamiento intervino durante las noches del 3, 4 y 5 de febrero los muros de contención ubicados en los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo comprendido entre el bulevar Galerías y el inicio del paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez.

En este punto estratégico de la ciudad fueron movidas 168 piezas para su correcta alineación. De ellas, 23 presentaban daños estructurales derivados de impactos vehiculares, por lo que fueron retiradas y sustituidas por nuevos elementos de concreto.

$!Los trabajos nocturnos, realizados con apoyo de la Comisaría de Seguridad, buscan reducir riesgos y proteger la infraestructura vial en una de las principales arterias de Saltillo.
Los trabajos nocturnos, realizados con apoyo de la Comisaría de Seguridad, buscan reducir riesgos y proteger la infraestructura vial en una de las principales arterias de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El titular del IMMUS Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que la instrucción central es garantizar condiciones más seguras tanto para peatones como para automovilistas, mediante la separación física adecuada de los distintos flujos de tránsito.

“El correcto posicionamiento de las piezas delimitadoras de concreto contribuye a disminuir el riesgo de accidentes, al funcionar como elementos físicos de contención y guía, lo que ayuda a prevenir percances y salidas de carril”, puntualizó.

TRABAJOS NOCTURNOS PARA MINIMIZAR IMPACTO VIAL

De la Rosa Molina detalló que las maniobras se realizan en horario nocturno, de 22:00 a 03:00 horas, con el objetivo de evitar congestionamientos y afectaciones al tránsito durante el día.

Para estas labores se cuenta con el apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que brinda abanderamiento y resguardo en la zona de intervención; no obstante, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al circular por el área mientras se desarrollan los trabajos.

$!La alineación y reposición de delimitadores será replicado en otras vialidades primarias de la ciudad.
La alineación y reposición de delimitadores será replicado en otras vialidades primarias de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El funcionario adelantó que este esquema de alineación y reposición de delimitadores será replicado en otras vialidades primarias de la ciudad en los próximos días, como parte de una estrategia integral de mejora de la infraestructura vial.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de consolidar avenidas más seguras, eficientes y ordenadas, fortaleciendo la movilidad urbana y elevando la calidad de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital coahuilense.

