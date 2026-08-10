Camioneta se atraviesa al paso de un auto y provoca aparatoso choque en Arteaga

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    Camioneta se atraviesa al paso de un auto y provoca aparatoso choque en Arteaga
    La Chevrolet Silverado habría quitado el derecho de paso al Hyundai al incorporarse al bulevar Fundadores. CORTESÍA

Un choque entre una Chevrolet Silverado y un Hyundai dejó daños materiales sobre el bulevar Fundadores, en Arteaga; no se reportaron personas con lesiones de gravedad

Un accidente entre una camioneta y un automóvil se registró alrededor de las 14:00 horas de este lunes sobre el bulevar Fundadores, a la altura de una carnicería, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, Arturo “N”, de 39 años, conducía una camioneta Chevrolet Silverado, cuando salió de la calle José de la Fuente para incorporarse al bulevar Fundadores.

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$!Ambos vehículos permanecieron en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias para determinar responsabilidades.
Ambos vehículos permanecieron en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias para determinar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Al realizar la maniobra, presuntamente no respetó el derecho de paso y se atravesó en la trayectoria de un automóvil Hyundai conducido por Camilo Alejandro “N”, de 34 años.

Tras el impacto, elementos de Protección Civil de Arteaga acudieron al lugar para valorar a los involucrados. Los paramédicos determinaron que el conductor del Hyundai no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Ambos conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades tomaban conocimiento del percance y realizaban las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad de cada participante.

El incidente dejó principalmente daños materiales en ambos vehículos, por lo que se esperaba que las aseguradoras intervinieran para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

Al realizar la maniobra, presuntamente no respetó el derecho de paso y se atravesó en la trayectoria de un automóvil Hyundai conducido por Camilo Alejandro “N”, de 34 años.

Tras el impacto, elementos de Protección Civil de Arteaga acudieron al lugar para valorar a los involucrados. Los paramédicos determinaron que el conductor del Hyundai no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

$!Paramédicos de Protección Civil de Arteaga valoraron a los conductores y descartaron heridas que pusieran en riesgo su vida.
Paramédicos de Protección Civil de Arteaga valoraron a los conductores y descartaron heridas que pusieran en riesgo su vida. ULISES MARTÍNEZ

Ambos conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades tomaban conocimiento del percance y realizaban las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad de cada participante.

El incidente dejó principalmente daños materiales en ambos vehículos, por lo que se esperaba que las aseguradoras intervinieran para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

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