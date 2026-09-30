Camioneta se cruza al paso de un KIA y provoca accidente en Zaragoza

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Saltillo
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    Camioneta se cruza al paso de un KIA y provoca accidente en Zaragoza
    La camioneta Renault se incorporaba desde Guadalupe González Ortiz cuando ocurrió el accidente, de acuerdo con los primeros reportes. ULISES MARTÍNEZ
    Camioneta se cruza al paso de un KIA y provoca accidente en Zaragoza
    El golpe hizo girar la camioneta Ulises Martínez
    Camioneta se cruza al paso de un KIA y provoca accidente en Zaragoza
    El auto quedó arriba del camellón Ulises Martínez
    Camioneta se cruza al paso de un KIA y provoca accidente en Zaragoza
    Autoridades tomaron conocimiento del accidente Ulises Martínez

El automóvil terminó sobre la división central de la avenida después del impacto en la intersección con Guadalupe González Ortiz

Un vehículo terminó sobre el camellón central de la avenida Solidaridad en la colonia Zaragoza, en Saltillo, luego de verse involucrado en un accidente provocado por el cruce de una camioneta, en la intersección con Guadalupe González Ortiz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta Renault, Manuel Bernal González, de 83 años, salió de la calle Guadalupe González Ortiz sin la debida precaución y se incorporó a la avenida Solidaridad.

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Al realizar la maniobra, la camioneta se atravesó en el trayecto de un automóvil KIA Río conducido por Noe Eruviel Mata Mendoza, de 27 años, que circulaba con dirección a Fundadores, al que le habría quitado el derecho de paso.

El conductor del auto intentó continuar su trayectoria, pero tras el impacto perdió el control y terminó por subir al camellón central de la vialidad.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

También llegaron representantes de las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados, quienes iniciaron las negociaciones para establecer un convenio por los daños ocasionados durante el percance.

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