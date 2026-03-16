Camioneta termina contra ferretería tras fuerte impacto en el Centro de Saltillo

Un accidente vial se registró en calles del centro de la ciudad luego de que un conductor presuntamente no respetara un señalamiento de alto, lo que derivó en un fuerte choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Seat circulaba de poniente a oriente por la calle Múzquiz. Al llegar a la intersección con Matamoros, presuntamente omitió el alto obligatorio y le quitó el derecho de paso a una camioneta que transitaba de norte a sur.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aparatoso choque en la madrugada tras presunto conductor ebrio

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia su lado izquierdo, se subió a la banqueta y terminó impactándose contra la pared de una ferretería ubicada en la esquina.