Camioneta termina contra ferretería tras fuerte impacto en el Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Camioneta termina contra ferretería tras fuerte impacto en el Centro de Saltillo
    Ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado hospitalario. MARTÍN ROJAS

Presuntamente omitió el señalamiento de alto en el cruce de Múzquiz con Matamoros

Un accidente vial se registró en calles del centro de la ciudad luego de que un conductor presuntamente no respetara un señalamiento de alto, lo que derivó en un fuerte choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Seat circulaba de poniente a oriente por la calle Múzquiz. Al llegar a la intersección con Matamoros, presuntamente omitió el alto obligatorio y le quitó el derecho de paso a una camioneta que transitaba de norte a sur.

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Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia su lado izquierdo, se subió a la banqueta y terminó impactándose contra la pared de una ferretería ubicada en la esquina.

$!Conductor no respeta alto y provoca choque durante la madrugada
Conductor no respeta alto y provoca choque durante la madrugada MARTÍN ROJAS

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a ambos conductores; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital, ya que ninguno presentaba lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance. Asimismo, detuvieron al conductor del Seat, quien presentaba aliento alcohólico, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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