Saltillo: Aparatoso choque en la madrugada tras presunto conductor ebrio

Un accidente vial se registró la madrugada de este lunes en el cruce de las calles Mezquite y Zacate de Toboso, luego de que un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol circulara en sentido contrario y provocara un choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor de un vehículo Peugeot transitaba de norte a sur por la calle Mezquite; sin embargo, lo hacía en sentido contrario y presuntamente a exceso de velocidad.

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Al llegar al cruce con Zacate de Toboso, un Volkswagen Golf que salía de dicha calle para incorporarse a Mezquite con dirección al norte fue impactado de frente, debido a que el Peugeot se desplazaba de manera indebida por la vialidad.