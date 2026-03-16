Saltillo: Aparatoso choque en la madrugada tras presunto conductor ebrio
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El conductor de un Peugeot presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol
Un accidente vial se registró la madrugada de este lunes en el cruce de las calles Mezquite y Zacate de Toboso, luego de que un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol circulara en sentido contrario y provocara un choque.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor de un vehículo Peugeot transitaba de norte a sur por la calle Mezquite; sin embargo, lo hacía en sentido contrario y presuntamente a exceso de velocidad.
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Al llegar al cruce con Zacate de Toboso, un Volkswagen Golf que salía de dicha calle para incorporarse a Mezquite con dirección al norte fue impactado de frente, debido a que el Peugeot se desplazaba de manera indebida por la vialidad.
La persona afectada reportó el incidente mediante grupos de seguridad, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento de la zona.
Durante la intervención de las autoridades, se informó que el conductor señalado como responsable presentaba aliento alcohólico, situación que habría influido en el percance.
A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades, por lo que el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.