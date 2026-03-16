Saltillo: Aparatoso choque en la madrugada tras presunto conductor ebrio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Saltillo: Aparatoso choque en la madrugada tras presunto conductor ebrio
    No hubo personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos. MARTÍN ROJAS

El conductor de un Peugeot presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol

Un accidente vial se registró la madrugada de este lunes en el cruce de las calles Mezquite y Zacate de Toboso, luego de que un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol circulara en sentido contrario y provocara un choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor de un vehículo Peugeot transitaba de norte a sur por la calle Mezquite; sin embargo, lo hacía en sentido contrario y presuntamente a exceso de velocidad.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre pierde la vida tras volcadura, en Derramadero

Al llegar al cruce con Zacate de Toboso, un Volkswagen Golf que salía de dicha calle para incorporarse a Mezquite con dirección al norte fue impactado de frente, debido a que el Peugeot se desplazaba de manera indebida por la vialidad.

$!El Peugeot se desplazaba además a exceso de velocidad.
El Peugeot se desplazaba además a exceso de velocidad. MARTÍN ROJAS

La persona afectada reportó el incidente mediante grupos de seguridad, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento de la zona.

Durante la intervención de las autoridades, se informó que el conductor señalado como responsable presentaba aliento alcohólico, situación que habría influido en el percance.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades, por lo que el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Los vuelos directos de Saltillo a Cancún mantienen salidas a las 2:30 de la tarde y registran todavía decenas de asientos disponibles para finales de marzo y principios de abril.

De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?
Bien plantada

Bien plantada