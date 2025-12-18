Campamentos de invierno, opción para padres trabajadores durante el receso escolar en Saltillo

Con el inicio de las vacaciones de invierno en las escuelas de educación Básica, en Saltillo han comenzado a surgir diversas opciones de campamentos de invierno dirigidos a niñas y niños de entre 1 y 12 años, como una alternativa para las familias que buscan actividades y espacio de cuidados para sus hijos.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación de Coahuila, este viernes 19 de diciembre concluyen las clases para dar paso al periodo vacacional y regresar a las aulas el lunes 12 de enero, lo que representa un receso de aproximadamente 3 semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud confirma investigación por muerte en anexo de la Colonia La Madrid en Saltillo

Aunque se trata de un periodo de descanso académico, para muchos padres implica una dificultad adicional en la organización del cuidado de sus hijos debido a las jornadas laborales.

Previo al inicio de este periodo vacacional, a través de redes sociales se han comenzado a ofertar distintos campamentos de invierno con el objetivo de mantener activos a los menores y, al mismo tiempo, apoyar a los padres para cumplir con sus responsabilidades laborales sin descuidar a sus hijos.

Un recorrido por redes sociales permitió identificar al menos 3 opciones de campamentos dirigidos a niños de entre 1 y 12 años, con costos que van desde mil 800 hasta 2 mil 200 pesos, dependiendo de la duración y el tipo de actividades. Algunos de estos programas inician el lunes 22 de diciembre y se extienden hasta el 9 de enero.

Entre las opciones se encuentra el Centro de Entrenamiento Acrobático Elite, que ofrece su Winter Camp del 22 de diciembre al 2 de enero, con un costo de 2 mil 100 pesos. El horario es de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, e incluye actividades como gimnasia, porra y danza aérea.

Por su parte, Outdoor Camp Saltillo anunció la apertura de inscripciones para su Winter Mini Camp, dirigido a niñas y niños de 2 a 8 años, en un horario de 08:30 a 13:00 horas. El costo por semana, del 22 al 26 de diciembre o del 29 de diciembre al 2 de enero, es de mil 800 pesos, mientras que la semana del 5 al 9 de enero tiene un costo de 2 mil 200 pesos. También se ofrece la modalidad por día, con un precio de 650 pesos.

Otra alternativa es la del Instituto Sierra Madre, centro de educación inicial ubicado en Ramos Arizpe, que anunció su campamento de invierno como un servicio tipo guardería para niños de 1 a 7 años, con un horario extendido de 08:00 a 17:00 horas, donde se combinan juegos y actividades de aprendizaje.

La oferta de este tipo de servicios responde a la dinámica cotidiana de las familias, en especial de los padres trabajadores que, ante la falta de vacaciones laborales y el cierre temporal de escuelas y guarderías, buscan opciones seguras para el cuidado y la atención de sus hijos durante el receso escolar.