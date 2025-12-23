Muere peatón tras ser arrollado y arrastrado en Ramos Arizpe
La víctima había sido atropellada previamente por otro vehículo que se dio a la fuga, y posteriormente fue arrastrada aproximadamente 50 metros por un segundo automóvil
Un hombre perdió la vida la noche del lunes tras ser atropellado en la carretera federal 40, a la altura de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades. El accidente ocurrió aproximadamente a las 22:35 horas, según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
La víctima fue identificada como Alejandro N., de 30 años y con domicilio en la colonia Analco. De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo quedó debajo de un automóvil Nissan Versa 2021, color gris, conducido por Oscar Uriel N., de 27 años, con domicilio en la colonia El Cerrito en Saltillo. Paramédicos y bomberos de la unidad U-482, a cargo de Isidro Saucedo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al arribar al lugar.
Las indagatorias preliminares señalan que Alejandro N. habría sido arrollado inicialmente por otro vehículo que se dio a la fuga. Posteriormente, el Nissan Versa pasó por el lugar y lo arrastró aproximadamente 50 metros sobre la carpeta asfáltica. El accidente se registró en el cruce del bulevar Miguel Ramos Arizpe con la calle Venustiano Carranza, en la colonia Eulalio Gutiérrez, cerca del puente desnivel La Reina, en sentido de norte a sur.
El hecho provocó el cierre parcial de la vialidad mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales. La autoridad competente puso el accidente a disposición del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente y determinar responsabilidades.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del primer atropellamiento y localizar al conductor presuntamente involucrado en el hecho. La Fiscalía y la Policía Municipal mantienen el seguimiento del caso, mientras se recopilan testimonios y evidencia en la escena del accidente.