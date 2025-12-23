Muere peatón tras ser arrollado y arrastrado en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Muere peatón tras ser arrollado y arrastrado en Ramos Arizpe
    La vialidad permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de auxilio y peritaje. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La víctima había sido atropellada previamente por otro vehículo que se dio a la fuga, y posteriormente fue arrastrada aproximadamente 50 metros por un segundo automóvil

Un hombre perdió la vida la noche del lunes tras ser atropellado en la carretera federal 40, a la altura de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades. El accidente ocurrió aproximadamente a las 22:35 horas, según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La víctima fue identificada como Alejandro N., de 30 años y con domicilio en la colonia Analco. De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo quedó debajo de un automóvil Nissan Versa 2021, color gris, conducido por Oscar Uriel N., de 27 años, con domicilio en la colonia El Cerrito en Saltillo. Paramédicos y bomberos de la unidad U-482, a cargo de Isidro Saucedo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al arribar al lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio

$!Paramédicos de la unidad U-482 confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de la unidad U-482 confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las indagatorias preliminares señalan que Alejandro N. habría sido arrollado inicialmente por otro vehículo que se dio a la fuga. Posteriormente, el Nissan Versa pasó por el lugar y lo arrastró aproximadamente 50 metros sobre la carpeta asfáltica. El accidente se registró en el cruce del bulevar Miguel Ramos Arizpe con la calle Venustiano Carranza, en la colonia Eulalio Gutiérrez, cerca del puente desnivel La Reina, en sentido de norte a sur.

$!Elementos de la Policía Municipal y servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente.
Elementos de la Policía Municipal y servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hecho provocó el cierre parcial de la vialidad mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales. La autoridad competente puso el accidente a disposición del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente y determinar responsabilidades.

$!El Nissan Versa involucrado en el accidente quedó sobre la carpeta asfáltica tras arrastrar a la víctima.
El Nissan Versa involucrado en el accidente quedó sobre la carpeta asfáltica tras arrastrar a la víctima. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del primer atropellamiento y localizar al conductor presuntamente involucrado en el hecho. La Fiscalía y la Policía Municipal mantienen el seguimiento del caso, mientras se recopilan testimonios y evidencia en la escena del accidente.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González destacó que durante 2025 se concretaron grndes proyectos de inversión en la capital de Coahuila.

Saltillo capta más de 7 mil millones de pesos en inversiones durante 2025

Durante estos días festivos habrá personal de respaldo para atender eventualidades.

Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura
Para 2026 se prevé iniciar la rehabilitación de fachadas en la calle Hidalgo.

Saltillo: Distrito Centro prevé intervenciones en Hidalgo y Ramos Arizpe para 2026
El Congreso del Estado avaló un presupuesto que contempla más de 4 mil 500 mdp para seguridad.

Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026
Instalaciones de AHMSA, símbolo de una crisis industrial que se prolonga desde hace años.

Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
Mundo rehén

Mundo rehén
Se acerca el final

Se acerca el final