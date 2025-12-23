Muere peatón tras ser arrollado y arrastrado en Ramos Arizpe

Un hombre perdió la vida la noche del lunes tras ser atropellado en la carretera federal 40, a la altura de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades. El accidente ocurrió aproximadamente a las 22:35 horas, según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La víctima fue identificada como Alejandro N., de 30 años y con domicilio en la colonia Analco. De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo quedó debajo de un automóvil Nissan Versa 2021, color gris, conducido por Oscar Uriel N., de 27 años, con domicilio en la colonia El Cerrito en Saltillo. Paramédicos y bomberos de la unidad U-482, a cargo de Isidro Saucedo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al arribar al lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio