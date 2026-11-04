Capturan a dos hombres con cocaína en la Saltillo-Monclova y reciben 7 años de cárcel

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    Capturan a dos hombres con cocaína en la Saltillo-Monclova y reciben 7 años de cárcel
    Los sentenciados permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe. ARCHIVO

Los implicados fueron detenidos por policías estatales durante una revisión vehicular y deberán cubrir una sanción económica de 75 UMA

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años y seis meses de prisión contra dos hombres detenidos en Saltillo, quienes transportaban un kilogramo de cocaína presuntamente con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado FGR DPE/4989/2026, ambos fueron sentenciados por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos.

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Los implicados, identificados como José “N” y Julio “N”, se declararon culpables ante un juez de Distrito y optaron por un procedimiento abreviado para concluir el proceso judicial.

La detención ocurrió sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, donde elementos de la Policía Estatal de Coahuila pusieron a los sospechosos a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron un maletín que contenía un paquete rectangular emplayado con una sustancia en polvo blanco. Posteriormente, un dictamen de química forense confirmó que se trataba de un kilogramo de clorhidrato de cocaína.

Tras integrar la carpeta de investigación y presentar los elementos de prueba correspondientes, la Fiscalía Federal obtuvo del juez la sentencia condenatoria contra ambos hombres.

Además de la pena de prisión, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a 75 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Ambos permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

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