Sufre hombre quemaduras tras incendiarse auto que reparaba en Saltillo

Un hombre de 35 años resultó con quemaduras de primero y segundo grado en los brazos y el rostro, luego de que el automóvil que reparaba se incendiara al interior de un taller eléctrico ubicado en la colonia Puerta del Oriente, en Saltillo. El afectado fue identificado como Edgar Omar ¨N¨, quien se encontraba trabajando en un automóvil Dodge Stratus, color gris, cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba reparaciones en el cableado ubicado detrás del tablero del vehículo, cuando presuntamente se produjo un cortocircuito que generó varias chispas. Estas alcanzaron un recipiente con solvente que se encontraba cerca, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente y alcanzara al trabajador, quien sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.