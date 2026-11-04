Sufre hombre quemaduras tras incendiarse auto que reparaba en Saltillo

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    Sufre hombre quemaduras tras incendiarse auto que reparaba en Saltillo
    Un cortocircuito habría provocado las chispas que alcanzaron el recipiente con solvente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las chispas de una falla en el cableado alcanzaron un recipiente con material inflamable; el afectado fue llevado al Hospital General

Un hombre de 35 años resultó con quemaduras de primero y segundo grado en los brazos y el rostro, luego de que el automóvil que reparaba se incendiara al interior de un taller eléctrico ubicado en la colonia Puerta del Oriente, en Saltillo.

El afectado fue identificado como Edgar Omar ¨N¨, quien se encontraba trabajando en un automóvil Dodge Stratus, color gris, cuando ocurrió el incidente.

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$!El trabajador sufrió quemaduras de primero y segundo grado en brazos y rostro.
El trabajador sufrió quemaduras de primero y segundo grado en brazos y rostro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba reparaciones en el cableado ubicado detrás del tablero del vehículo, cuando presuntamente se produjo un cortocircuito que generó varias chispas.

Estas alcanzaron un recipiente con solvente que se encontraba cerca, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente y alcanzara al trabajador, quien sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

$!El automóvil Dodge Stratus era reparado al momento en que comenzó el fuego.
El automóvil Dodge Stratus era reparado al momento en que comenzó el fuego. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El incidente ocurrió en el taller ubicado sobre la avenida Centro de Convenciones, entre las calles Imperio Sung e Imperio King, hasta donde acudieron cuerpos de emergencia tras recibir el reporte.

Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

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