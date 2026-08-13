Carambola de siete vehículos complica el periférico en Saltillo

La mañana de este jueves siete vehículos participaron en un accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los bulevares Felipe J. Mery y Vicente Guerrero, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil Ford frenó al encontrarse con una fila de vehículos que avanzaba hacia El Sarape. El conductor de un Volkswagen que circulaba detrás no logró detenerse y lo impactó.