Carambola de siete vehículos complica el periférico en Saltillo

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    Carambola de siete vehículos complica el periférico en Saltillo
    Uno de los automóviles presentó severos daños tras la carambola resultando en pérdida total. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió entre Felipe J. Mery y Vicente Guerrero; pese a los fuertes daños, no hubo lesionados de consideración

La mañana de este jueves siete vehículos participaron en un accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los bulevares Felipe J. Mery y Vicente Guerrero, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil Ford frenó al encontrarse con una fila de vehículos que avanzaba hacia El Sarape. El conductor de un Volkswagen que circulaba detrás no logró detenerse y lo impactó.

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Tras este choque, un taxi también se vio involucrado al no alcanzar a frenar e impactó contra un Volkswagen Jetta. Momentos más tarde, otros vehículos chocaron entre sí al no guardar la distancia de seguridad.

$!El transporte de personal también presentó daños en la parte frontal.
El transporte de personal también presentó daños en la parte frontal. ULISES MARTÍNEZ

Entre las unidades participantes se encontraba un transporte de personal que trasladaba a varios trabajadores. Ninguno de los pasajeros ni de los demás involucrados presentó lesiones de consideración.

$!El taxi fue una de las siete unidades involucradas en el accidente.
El taxi fue una de las siete unidades involucradas en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y retirar las unidades hacia un costado de la vialidad para liberar la circulación. Los conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras para determinar responsabilidades y cubrir los daños.

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