Tractocamión impacta carro y lo hace volcar en el Periférico LEA, en Saltillo

Por no guardar la distancia correspondiente y presuntamente circular a exceso de velocidad, el conductor de un tractocamión provocó un aparatoso accidente durante la noche del miércoles sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, donde impactó por alcance a un Nissan Versa, ocasionando que terminara volcado. El vehículo de carga también derribó una luminaria. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas, cuando el operador del tractocamión circulaba de norte a sur por el periférico y, al tomar la curva ubicada después de descender del Distribuidor Vial El Sarape, presuntamente lo hizo a exceso de velocidad.

Al no percatarse de que delante de él circulaba un Nissan Versa, redujo la distancia entre ambas unidades hasta que finalmente lo impactó por alcance. Debido al fuerte golpe, el conductor del Versa realizó un brusco volantazo hacia la izquierda y terminó estrellándose contra el muro de contención central, que funcionó como rampa y provocó que el automóvil volcara sobre la vialidad, a la altura del Mercado de Abastos.

Tras el choque, el operador del vehículo pesado también perdió el control y terminó derribando una luminaria, además de provocar el cierre de varios carriles con dirección al sur. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar otro accidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Pese a lo aparatoso del percance, ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesario trasladar a ninguna persona a un hospital. Finalmente, ambas unidades fueron aseguradas y retiradas del lugar para liberar la circulación, mientras que el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad encargada de deslindar responsabilidades.