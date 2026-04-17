Cárcel en Saltillo por tirar basura y escombro; darán boletos para Saraperos por denuncias

Como parte de esta estrategia, se implementará un esquema de incentivos para ciudadanos que denuncien este tipo de prácticas, siempre que los reportes estén acompañados de evidencia. Díaz González reiteró que no habrá tolerancia para quienes contaminen los cauces de agua o arrojen escombro en la vía pública.

El Ayuntamiento de Saltillo advirtió que no permitirá que se sigan utilizando arroyos y espacios públicos como tiraderos clandestinos, por lo que reforzará sanciones y acciones de vigilancia, informó el alcalde Javier Díaz González.

Los participantes podrán recibir boletos para los juegos de los Saraperos durante la temporada, una vez que la información sea validada por las autoridades. “La dinámica es mandar el mensaje, se valida y se entregan los boletos”, explicó el edil.

Como ejemplo de estas acciones, informó que recientemente se realizó la detención de un hombre en la colonia Saltillo 2000, luego de que fue reportado mientras tiraba escombro en un arroyo. “Nos mandaron mensaje de una persona que estaba tirando escombro en un arroyo; llegó la policía, lo detuvo y está en la cárcel”, señaló.

El alcalde indicó que el infractor permanece bajo custodia al no poder acreditar permisos para disponer residuos en ese espacio. Añadió que el ciudadano que realizó la denuncia ya recibió boletos para la inauguración de la temporada, como parte del incentivo.