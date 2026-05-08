Casa abandonada se convierte en foco de riesgo: vuelve a incendiarse, en la González

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Casa abandonada se convierte en foco de riesgo: vuelve a incendiarse, en la González
    Los bomberos acudieron prestos a apagar lo poco que quedó en la casa abandonada, ubicada en la colonia González. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Habitantes del sector culpan a pandilleros que se reúnen a drogarse y quienes habrían iniciado el fuego de basura y algunos enseres

Vecinos de la colonia González Cepeda, en Saltillo, levantaron la voz una vez más ante el peligro constante que representa una casa deshabitada convertida en basurero clandestino, la cual se incendió la tarde de este viernes, generando alarma entre los habitantes del sector.

El siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 3:00 de la tarde, en el cruce de las calles Río Pánuco y Río San Juan Sur, donde una vivienda abandonada terminó envuelta en humo tras el fuego que la invadió ante la gran cantidad de desperdicios y algunos muebles en su interior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clausuran-bar-la-pispireta-por-incumplir-medidas-de-seguridad-durante-operativo-sorpresa-EC20557407

De acuerdo con los vecinos, el lugar se ha transformado en un foco de inseguridad, ya que en él se han reunido personas en situación de calle que almacenan objetos como cartón, papel y botellas de plástico, materiales altamente inflamables que facilitan este tipo de incidentes.

Al recibir el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo acudieron al sitio y lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a viviendas cercanas, aunque el temor persiste entre los habitantes debido a que no es la primera vez que se registra un incendio en el inmueble.

Los colonos señalan que la casa también es utilizada como punto de consumo de sustancias y alcohol, lo que agrava el riesgo y mantiene a las familias en constante preocupación.

Además, indicaron que el inmueble no recibe atención de su propietario, lo que ha permitido que el lugar siga deteriorándose y sea usado sin control.

Ante esta situación, habitantes de la zona exigen que las autoridades municipales intervengan de manera urgente y solicitan mayor vigilancia y rondines permanentes, antes de que ocurra una tragedia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Economía, en peligro

Economía, en peligro
CUARTOSCURO

México: ¿Extraditar o resistir?
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

Familiares señalaron que horas antes habían convivido con la víctima y no detectaron alguna situación que hiciera pensar en una posible tragedia.

Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe

Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que Coahuila cuenta actualmente con 633 espacios seguros denominados Puntos Violeta.

Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila
La Secretaría de las Mujeres aseguró que en Coahuila la violencia vicaria siempre se ha aplicado exclusivamente para proteger a mujeres.

Respalda Secretaría de las Mujeres fallo sobre violencia vicaria en Coahuila
La OMS aseguró que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus es bajo y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es un deber moral.

La OMS anticipa brote ‘limitado’ de hantavirus mientras se busca a más infectados
Un petrolero (izquierda) y un barco con autos, fondeados en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde las costas de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó AP.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán