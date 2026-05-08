Casa abandonada se convierte en foco de riesgo: vuelve a incendiarse, en la González

El siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 3:00 de la tarde , en el cruce de las calles Río Pánuco y Río San Juan Sur , donde una vivienda abandonada terminó envuelta en humo tras el fuego que la invadió ante la gran cantidad de desperdicios y algunos muebles en su interior.

Vecinos de la colonia González Cepeda , en Saltillo, levantaron la voz una vez más ante el peligro constante que representa una casa deshabitada convertida en basurero clandestino , la cual se incendió la tarde de este viernes, generando alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los vecinos, el lugar se ha transformado en un foco de inseguridad, ya que en él se han reunido personas en situación de calle que almacenan objetos como cartón, papel y botellas de plástico, materiales altamente inflamables que facilitan este tipo de incidentes.

Al recibir el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo acudieron al sitio y lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a viviendas cercanas, aunque el temor persiste entre los habitantes debido a que no es la primera vez que se registra un incendio en el inmueble.

Los colonos señalan que la casa también es utilizada como punto de consumo de sustancias y alcohol, lo que agrava el riesgo y mantiene a las familias en constante preocupación.

Además, indicaron que el inmueble no recibe atención de su propietario, lo que ha permitido que el lugar siga deteriorándose y sea usado sin control.

Ante esta situación, habitantes de la zona exigen que las autoridades municipales intervengan de manera urgente y solicitan mayor vigilancia y rondines permanentes, antes de que ocurra una tragedia.