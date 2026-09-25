Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa

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Saltillo
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    Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa
    La imputada enfrenta un proceso por el delito de crueldad animal relacionado con la muerte del perro Rocky. ARCHIVO

La juzgadora señaló que la imputada habría intentado sustraerse de la justicia en dos ocasiones

Una jueza estatal rechazó modificar la medida cautelar impuesta a Liliana, por lo que continuará en prisión preventiva por el delito de crueldad animal, relacionado con la muerte del perro Rocky.

La audiencia se realizó entre las 13:30 y las 15:00 horas. La abogada Katy Ortega explicó que uno de los principales argumentos para mantener la medida cautelar es que, presuntamente, Liliana borró evidencia, escondió un vehículo y se sustrajo de la acción de la justicia.

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“Por eso es importante que permanezca. Ella entró con una sonrisa, con la confianza de que iba a ser puesta en libertad. Gracias a la intervención de los jueces locales, ella permanece en prisión preventiva”, declaró la abogada.

La imputada se encuentra vinculada a la causa penal 1365/2026, por hechos ocurridos el pasado mes de julio.

El caso provocó indignación entre la población de Saltillo tras la difusión de un video en el que se observa cómo el perro fue amarrado a la parte trasera de un automóvil y arrastrado, sufriendo lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Ante estos hechos, integrantes de la organización Dignidad Animal interpusieron una denuncia, lo que derivó en la detención de Liliana y en la imposición de la prisión preventiva, ordenada desde el 21 de julio.

La revisión de la medida cautelar se realizó luego de que la defensa de la acusada interpusiera un amparo.

Sin embargo, la jueza determinó mantener la prisión preventiva al considerar que no existen garantías suficientes para evitar que se entorpezca el proceso legal.

Como parte de los argumentos expuestos durante la audiencia, la juzgadora señaló que, tras la denuncia, Liliana presuntamente intentó sustraerse de la justicia en dos ocasiones y trató de modificar la escena de los hechos.

Durante la resolución, la autoridad judicial descartó otorgarle el uso de un brazalete electrónico, al considerar que esta medida no impediría que la imputada se desplazara o intentara interferir con la investigación.

Del mismo modo, fueron rechazadas las medidas de arraigo domiciliario y firma periódica, debido a que, de acuerdo con la juzgadora, se mantienen los factores relacionados con el riesgo de sustracción.

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Al finalizar la audiencia, representantes de Dignidad Animal manifestaron su satisfacción con la decisión judicial. La agrupación consideró que el fallo representa un avance en el proceso de justicia por la muerte de Rocky y un llamado a evitar el maltrato animal.

“Es muy importante este precedente que se está haciendo para que la gente que maltrata animales o tenga en su mente maltratarlos la piense dos veces”, indicó Emilio Segovia, integrante de Dignidad Animal.

La audiencia intermedia de Liliana se realizará dentro de un mes.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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