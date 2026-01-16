Detienen a ocho personas tras cateos en Saltillo

Un total de ocho personas detenidas fue el resultado de los operativos simultáneos que efectuó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Saltillo.

Uno de los recorridos se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Nazario S. Ortiz Garza, donde se ocultaban artículos con reporte de robo. En el lugar se contó con el apoyo de elementos militares del Grupo de Reacción Sureste (GRS), pertenecientes a la Comisaría de Seguridad, quienes cerraron la calle Tercera.

Fue en la vivienda marcada con el número 1986 donde, por instrucciones de un juez, se realizó el ingreso y se logró la detención de tres hombres. Todo se derivó de una investigación por el delito de robo a casa habitación. En su “guarida” se localizó herramienta de construcción, artículos de belleza y hasta una pipa con droga.

Todo el material fue asegurado y trasladado a las instalaciones del grupo contra robos, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente. El segundo operativo fue contra el narcomenudeo y se llevó a cabo en el cruce de las calles 26 de Marzo y 25 de Julio, en la colonia Provivienda.

También se contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades estatales. Personal del Centro de Investigaciones Estratégicas contra el Narcomenudeo dio a conocer que el operativo se derivó de la detención previa de un sujeto. Este delató el lugar donde le ofrecieron metanfetaminas, lo que dio como resultado la detención de cinco personas.

Asimismo, se localizó una bolsa con la misma sustancia, por lo que todos enfrentarán cargos por suministro de narcóticos. Será un juez en materia de narcomenudeo quien determine su situación legal.