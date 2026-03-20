Catean domicilio, recuperan motopartes y detienen a tres

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Catean domicilio, recuperan motopartes y detienen a tres
    Autoridades acudieron a realizar el cateo.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con varias instituciones

Elementos de distintas corporaciones de seguridad llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la calle Rosario Pérez, en la colonia Julieta Pérez, al sur de Saltillo, donde se aseguraron placas de motocicletas con reporte de robo, diversas motopartes, una motocicleta robada y pequeñas cantidades de droga.

El operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía Municipal de Saltillo, a través del agrupamiento K9.

Durante la intervención, las autoridades localizaron una motocicleta con reporte de robo, así como partes diversas como tableros, rines y llantas. Además, se encontraron placas de motos también reportadas como robadas.

En el lugar también fue asegurada una bolsa con una sustancia con características de la metanfetamina, conocida como “cristal”, así como una báscula gramera. Todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Volcadura deja 18 trabajadores lesionados en libramiento OFT; conductor dormitó

Este cateo se derivó de una investigación previa realizada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos, relacionada con el robo de motocicletas.

Como parte de estas indagatorias, el mismo jueves fueron detenidas tres personas señaladas como probables responsables del robo de una motocicleta: Dulce María “N”, de 26 años; Jesús “N”, de 31; y Juan Antonio “N”, de 20.

Tras estas detenciones, las autoridades continuaron con las labores de investigación, lo que permitió ubicar el inmueble donde presuntamente se resguardaban unidades robadas.

Finalmente, la Comisaría de Seguridad informó que en Saltillo se mantiene un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles