Catean domicilio, recuperan motopartes y detienen a tres

Elementos de distintas corporaciones de seguridad llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la calle Rosario Pérez, en la colonia Julieta Pérez, al sur de Saltillo, donde se aseguraron placas de motocicletas con reporte de robo, diversas motopartes, una motocicleta robada y pequeñas cantidades de droga.

El operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía Municipal de Saltillo, a través del agrupamiento K9.

Durante la intervención, las autoridades localizaron una motocicleta con reporte de robo, así como partes diversas como tableros, rines y llantas. Además, se encontraron placas de motos también reportadas como robadas.

En el lugar también fue asegurada una bolsa con una sustancia con características de la metanfetamina, conocida como “cristal”, así como una báscula gramera. Todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

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Este cateo se derivó de una investigación previa realizada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos, relacionada con el robo de motocicletas.

Como parte de estas indagatorias, el mismo jueves fueron detenidas tres personas señaladas como probables responsables del robo de una motocicleta: Dulce María “N”, de 26 años; Jesús “N”, de 31; y Juan Antonio “N”, de 20.

Tras estas detenciones, las autoridades continuaron con las labores de investigación, lo que permitió ubicar el inmueble donde presuntamente se resguardaban unidades robadas.

Finalmente, la Comisaría de Seguridad informó que en Saltillo se mantiene un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad.