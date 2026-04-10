Catean lote de autos, en Saltillo

Un lote de autos ubicado al sur de Saltillo fue cateado por órdenes de un juez de control, debido a una serie de denuncias por el delito de fraude en perjuicio de más de una decena de clientes.

Para dicha diligencia se contó con la participación de detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se trata del negocio Face Car, ubicado en la prolongación Francisco de Urdiñola, entre el bulevar Los Cocuyos, en el fraccionamiento Los Arcos.

Bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público, se procedió a ingresar a las oficinas de ventas. Primero desalojaron a los empleados, a quienes mantuvieron resguardados en el área de estacionamiento. Uno de los afectados, quien se encontraba en el lugar, informó a vanguardiamx que fue víctima de una estafa por más de 80 mil pesos.

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La empresa lo contactó vía telefónica para ofrecerle una camioneta a crédito, con facilidades de enganche y mensualidad. Lo citaron en las oficinas y le mencionaron que, con un enganche de 40 mil pesos, le ofrecerían una camioneta. Esto ocurrió en el mes de enero, y acordaron entregársela en marzo del año en curso.

En ese lapso, adelantó tres mensualidades, por lo que hasta el momento el monto total asciende a 80 mil pesos. El objetivo de las autoridades es incautar contratos impresos y computadoras donde tienen registrada su lista de clientes. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido comunicados sobre el resultado del cateo.