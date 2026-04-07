Detienen a cinco personas tras cateo, en Saltillo

Cinco personas detenidas y el decomiso de drogas fue el resultado de la orden de cateo que se efectuó la noche de este martes en la colonia Ignacio Zaragoza.

Fueron elementos del Agrupamiento de Reacción Sureste (GRS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes arribaron al domicilio marcado con el número 1065, ubicado en el cruce de las calles Jacarandas y Naranjos. Tras ingresar al inmueble, se sorprendió a cuatro personas en la sala principal consumiendo cristal. Dos de ellas intentaron huir por las azoteas, lo que desató una persecución que culminó con su aseguramiento.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman autoridades suicidio de interno en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe

También se localizó al presunto dueño del domicilio, quien fue sometido a interrogatorio. Todo se llevó a cabo tras diversas denuncias ciudadanas que señalaban que la vivienda era utilizada para la comercialización de sustancias ilícitas, además de permitir que consumidores ingresaran libremente para ingerir sus dosis, lo que generaba preocupación entre los vecinos del sector.

La situación legal del inmueble y de las personas relacionadas con estas actividades ilícitas se definirá en las próximas horas de este miércoles. Actualmente, los detenidos se encuentran a disposición del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo. Vecinos del sector señalaron que esperan que estas acciones ayuden a recuperar la tranquilidad en la colonia Zaragoza y a frenar la presencia de puntos de venta de droga en la zona.