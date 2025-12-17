Catedral de Saltillo celebrará Navidad Jubilar y cierre del Año Santo

    Este año, las posadas cambiarán su dinámica, ya que llegarán desde las calles y barrios hacia la Catedral. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Se preparan horarios especiales y peregrinaciones para la obtención de la indulgencia antes de la clausura el 28 de diciembre.

La Catedral de Saltillo se prepara para vivir una "Navidad Jubilar" única, marcada por la conclusión del Año Santo el próximo 28 de diciembre, fecha en la que se cerrará un ciclo de fe que ocurre cada 25 años en la Iglesia Católica.

El padre Juan Manuel Ledezma, rector de la Catedral, explicó que esta temporada tendrá una particularidad esencial, ya que las tradicionales posadas no saldrán del recinto hacia los barrios, sino que llegarán de las calles hacia el templo.

“Nuestras posadas ahora no saldrán de la catedral a los barrios, sino más bien llegarán de alguna plaza del barrio o de la calle que tocó; llegarán a la catedral pidiendo posada”, detalló el clérigo sobre esta dinámica.

El objetivo de este cambio es que los fieles participen en el sentido de peregrinar para ganar la indulgencia plenaria, un signo fundamental del jubileo que requiere que los asistentes ingresen al recinto sagrado de manera solemne.

Para la Nochebuena, el 24 de diciembre, se han dispuesto misas en horarios de 1:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM y 8:00 PM, siendo esta última presidida por el obispo Hilario González García y transmitida en vivo.

“Hay un mundo de opciones porque el día de hoy te tienes que mover, hay gente adulta o gente que no puede ir más tarde porque recibe familiares”, comentó Ledezma respecto a la amplitud de los horarios ofrecidos.

El cierre oficial del jubileo será el 28 de diciembre a la 1:00 de la tarde, momento en que la “Cruz Jubilar” será desmontada y trasladada a las nuevas instalaciones de Cáritas de Catedral en la calle de Juárez.

“Concluye el jubileo y continúa nuestra obra social en la calle de Juárez, que es el rostro esperanzador; se quiso que nuestras instalaciones pasen para allá para mostrar este signo de caridad”, afirmó el rector.

Las actividades de año nuevo incluirán misas el 31 de diciembre en los mismos horarios de Nochebuena, mientras que el 1 de enero se celebrará la llegada del 2025 con un concierto de inicio de año a las 2:00 PM.

El padre Ledezma invitó a la comunidad a participar activamente, recordando que todas las celebraciones de estos días mantienen el esquema de peregrinaje desde el Bautisterio para aprovechar la última etapa del año jubilar.

