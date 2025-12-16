Recupera la Catedral de Saltillo los históricos faroles donados por las hermanas Purcell

La Catedral de Santiago, en Saltillo, ha recuperado finalmente la totalidad de los faroles que resguardan su barda perimetral, gracias a un esfuerzo conjunto entre la administración del templo y el Gobierno Municipal. Estas piezas representan el último legado que las hermanas Purcell donaron al emblemático recinto religioso.

“Fueron los faroles que ocupan la parte perimetral de la catedral. Fue su último regalo, ya sus últimas obras antes de que se fueran fue, pues pongamos, cooperemos con los faroles”, relató el párroco Juan Manuel Ledezma sobre el origen de estas luminarias.

La ausencia de algunas piezas se originó durante los trabajos de construcción de Paseo Capital. En aquel momento, por necesidades de la obra, se retiraron algunas farolas; sin embargo, la oportuna intervención de la ciudadanía y de la administración eclesiástica permitió resguardar la mayoría de ellas.

“Retiraron las dos primeras y la gente se les puso al brinco... se llevaron nada más dos porque querían quitar todas. En su momento, la administración de la catedral no se percató en el momento, por cómo hay varias cosas que no te dicen”, explicó el párroco.

Tras el incidente, la administración anterior de la Catedral inició las gestiones necesarias para localizar las piezas faltantes. El padre Ledezma destacó que el proceso fue posible gracias a la disposición de las autoridades locales para ubicar los faroles que habían quedado bajo resguardo oficial.

“Sé que la administración anterior en la catedral puso la gestoría para que regresaran las lámparas porque se las había llevado Servicios Primarios. Yo llego y empiezo a tener trato con la administración anterior del municipio solicitando si no estaban por ahí”, señaló.

El párroco reconoció la apertura de los funcionarios municipales, mencionando específicamente el apoyo recibido para localizar la última pieza que aún permanecía en resguardo en instalaciones de la ciudad.

“Le comenté a Servicios, a Aníbal Soberón, y le dije: ‘nos faltó una lámpara’. Viene la iluminación de la catedral, pues búsquenla por allá... y apareció la última lámpara”, detalló Ledezma, subrayando que este apoyo permitió completar el conjunto de 19 faroles antes del 29 de septiembre.

Actualmente, aunque se han adaptado a tecnología LED para mejorar la eficiencia, se conserva la herrería original donada por las benefactoras. La última pieza recuperada ya se encuentra instalada, a la espera de ser integrada formalmente al suministro eléctrico del sistema de iluminación nocturna.