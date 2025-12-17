Saltillo: Inician trabajos de restauración en la Catedral de Santiago tras daños por granizada

La Catedral de Santiago en Saltillo inició un ambicioso proyecto de restauración para reparar los daños estructurales causados por una histórica granizada en mayo de 2024. Los trabajos, coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se centrarán en la cúpula y la fachada de la Capilla del Santo Cristo.

El Padre Juan Manuel Ledezma, párroco de la Catedral, explicó que ya se están instalando los andamios necesarios para la intervención. “Ahorita está nada más porque están subiendo todos los andamios, escaleras y todo porque empieza los trabajos de restauración de la cúpula”, señaló el clérigo.

A pesar de la magnitud de las obras, la Diócesis de Saltillo confirmó que las actividades litúrgicas de diciembre se mantendrán sin cambios. “No afectan en su primera etapa el culto de estos días porque esto fue un daño que se hizo por un fenómeno natural en mayo del 2024”, precisó Ledezma.

RESTAURACIÓN SERA ARTESANAL

Por su parte, Francisco Aguilar, titular del INAH en Coahuila, detalló que el financiamiento proviene de un seguro de bienes nacionales. “Metimos el siniestro a la aseguradora... la idea es empezar con el tema primero de algunos daños que tenemos en la cúpula y atender toda la fachada”, comentó.

Aguilar explicó que los daños fueron provocados por granizos de tamaño atípico que afectaron la volumetría y los aplanados del inmueble. “Nos dañaron algunas... tenemos una en la parte de la cúpula que se quebró, algunos daños en los cristales y filtraciones de agua”, informó el funcionario federal.

El proceso de restauración será artesanal y minucioso para preservar la esencia histórica del recinto de más de 300 años. Según Aguilar, “lleva un procesito un poquito tardado... se hace con cal, con arena privada, se le pone baba de nopal y se utiliza pintura a la cal”.

Además de la fachada, el Padre Ledezma anunció que se realizará una modernización interna necesaria para la seguridad de los fieles. “Vamos a retirar todo el cable de la capilla del Santo Cristo. El cable tiene más de 60 años... ya es un cable viejo y es muy complicado”, advirtió.

Finalmente, las autoridades estiman que las obras concluyan antes del inicio de la próxima Semana Santa. “Llevará de la mano porque durará como unos tres meses toda la parte de la restauración. Aproximadamente un poco antes de Semana Santa tendría que estar listo”, concluyó el párroco.