Cateo deja cinco detenidos y droga decomisada, en Saltillo

El operativo fue supervisado por la coordinadora Alma Nelly Gutiérrez, además de contar con la participación de peritos y del binomio canino K9 conformado por el oficial “Drako”.

La seguridad perimetral estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN).

La diligencia se realizó con base en la causa penal 0312/2026, autorizada por un juez y solicitada por el Grupo de Reacción Sureste (GRS).

Personal del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Topochico, donde fueron detenidas cinco personas y se aseguró droga.

De acuerdo con información oficial, la investigación se originó a partir de una balacera ocurrida el 26 de abril en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Victoriano Cepeda y David de Berlanga.

En el lugar resultó herido por impactos de bala un hombre. Además, se señaló que una persona identificada como “Cacho” presuntamente realizaba actividades relacionadas con la venta de narcóticos.

Durante la intervención fueron asegurados un envoltorio de plástico con una sustancia cristalina y granulada con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 15 gramos, así como 19 bolsas que contenían una sustancia con características similares, con un peso total aproximado de 19 gramos.

También se aseguraron dos básculas grameras, bolsas vacías de diversas medidas, una licencia de conducir y una pipa.

En el sitio fueron detenidos Luis Leza N., Ana María N., César Ricardo N., Jaime Marco N. e Isidro N. Todos ellos enfrentan cargos por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Las autoridades informaron que el inmueble quedó asegurado y que estaba equipado con seis cámaras de seguridad. Uno de los monitores se encontraba instalado sobre un tinaco de agua en la planta alta de la vivienda y permitía vigilar cuatro calles, con el fin de alertar sobre la presencia de patrullas.

Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.