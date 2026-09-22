Cateo en Ramos Arizpe deja tres mujeres detenidas y el decomiso de cuatro kilos de mariguana

El operativo se llevó a cabo la noche de ayer en una vivienda ubicada sobre la calle Valle del Nogalar, luego de que autoridades recibieran y dieran seguimiento a diversas denuncias anónimas relacionadas con actividades presuntamente ilícitas en el inmueble.

Tres mujeres fueron detenidas durante un cateo realizado en un domicilio señalado como presunto punto de venta y distribución de drogas, en la colonia Valle Poniente, en Ramos Arizpe , donde además fueron asegurados alrededor de cuatro kilogramos de hierba con características de mariguana.

De acuerdo con las investigaciones, los reportes apuntaban a que el domicilio podría ser utilizado para la venta y distribución de sustancias ilícitas, por lo que se integraron las diligencias correspondientes y se solicitó ante un juez la orden de cateo.

Con el mandamiento judicial en mano, elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), en coordinación con agentes de la Policía del Estado, se trasladaron hasta el domicilio e ingresaron para realizar una inspección.

Durante la revisión, los elementos localizaron alrededor de cuatro kilogramos de una hierba con características similares a la mariguana, por lo que procedieron al aseguramiento de la sustancia.

En el interior del inmueble también se encontraban tres mujeres, quienes fueron detenidas y trasladadas ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se deslinden las responsabilidades correspondientes.