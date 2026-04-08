Cateos simultáneos en Saltillo dejan droga asegurada y cuatro detenidos

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Las Calendarias, luego de que autoridades recibieran un reporte ciudadano que alertaba sobre actividades relacionadas con el narcomenudeo. Con base en esta información, se solicitó y obtuvo una orden judicial para intervenir el inmueble.

Dos operativos realizados en distintos puntos de Saltillo derivaron en el aseguramiento de narcóticos y la detención de cuatro personas, tras investigaciones iniciadas por denuncias anónimas sobre presunta venta de droga.

Durante la diligencia, elementos del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal y el Grupo de Reacción Sureste, realizaron la inspección del lugar. Como resultado, fueron asegurados aproximadamente 2 kilos 800 gramos de una sustancia sólida con características similares a la metanfetamina, conocida como “cristal”.

Pese al hallazgo, en este operativo no se reportaron personas detenidas. El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que además notificará a la Fiscalía General de la República para el seguimiento correspondiente.

Horas más tarde, y derivado de las líneas de investigación generadas en campo, análisis e inteligencia, se ejecutó un segundo cateo en la colonia Zaragoza.

En este punto, las autoridades lograron la detención de cuatro hombres mayores de edad. Dentro del domicilio intervenido, se aseguraron alrededor de 40 gramos de cristal, así como 10 gramos de cocaína. Además, se localizaron objetos presuntamente relacionados con la comercialización de droga, entre ellos una báscula gramera y una terminal de cobro electrónico. También se reportó el decomiso de cerveza en diversas presentaciones.

Ambos operativos contaron con un despliegue de seguridad perimetral en el que participaron elementos de la Policía de Acción y Reacción, así como efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la posible red de distribución y el alcance de las actividades detectadas en ambos domicilios.