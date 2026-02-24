Celebra Javier Díaz, alcalde de Saltillo, llegada de Tereso Medina a dirigencia nacional de la CTM

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, consideró positiva la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al señalar que el liderazgo sindical en Coahuila ha contribuido durante años a mantener condiciones de estabilidad laboral que favorecen la inversión y el empleo.

“Muy orgulloso de que un coahuilense tome la dirigencia nacional de la CTM. Felicito a mi amigo, mi compadre Tereso Medina, porque es un coahuilense que siempre ha trabajado sobre el sindicalismo responsable en nuestra entidad, donde se tiene una estabilidad laboral desde hace muchísimos años”, dijo.

Aseguró que esa estabilidad ha permitido consolidar la atracción de inversiones, la generación de empleo y la formación de mano de obra calificada en la Región Sureste del Estado. Consideró que el liderazgo de Medina al frente de la central obrera puede fortalecer ese modelo y abrir nuevas oportunidades para el Estado.

“Le auguro un éxito total en su gestión y sobre todo que de alguna otra manera Coahuila y Saltillo se vean beneficiados con una gestión donde un gran coahuilense pueda llevar las riendas de la CTM”, agregó.

Díaz González afirmó que la coordinación entre sector productivo, trabajadores y autoridades ha sido clave para el desarrollo de la capital del Estado y confió en que este nuevo nombramiento contribuya a mantener ese rumbo.