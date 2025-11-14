¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!

En Saltillo, este sábado 15 de noviembre el Museo de las Aves de México (MUSAVE) celebrará su 32 aniversario con entradas gratuitas para todas las personas visitantes, con un horario de 10 a 18 horas.

El MUSAVE tendrá dos invitadas especiales por esta celebración: una Aguililla Rojinegra y un Búho Cornudo vivos. Las personas visitantes podrán tomarse fotografías con las especies desde las 14 hasta las 17 horas.

Según el Museo de las Aves, el Búho Cornudo es de los más grandes en Norteamérica y tiene un “magnífico oído” que le permite ubicar a sus presas. La Aguililla Rojinegra es de las pocas aves rapaces que cazan en grupo, formando familias de aves de hasta cuatro individuos.

Además, el domingo 16 de noviembre habrá una observación de aves con el Club de Observadores del MUSAVE en la comunidad ejidal de El Jagüey de Ferniza, al sur de Saltillo sobre el kilómetro 57.