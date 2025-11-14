¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!
Los días 15 y 16 de noviembre el MUSAVE continuará con las celebraciones por su aniversario: exploración con expertos y fotografías con especies vivas
En Saltillo, este sábado 15 de noviembre el Museo de las Aves de México (MUSAVE) celebrará su 32 aniversario con entradas gratuitas para todas las personas visitantes, con un horario de 10 a 18 horas.
El MUSAVE tendrá dos invitadas especiales por esta celebración: una Aguililla Rojinegra y un Búho Cornudo vivos. Las personas visitantes podrán tomarse fotografías con las especies desde las 14 hasta las 17 horas.
Según el Museo de las Aves, el Búho Cornudo es de los más grandes en Norteamérica y tiene un “magnífico oído” que le permite ubicar a sus presas. La Aguililla Rojinegra es de las pocas aves rapaces que cazan en grupo, formando familias de aves de hasta cuatro individuos.
Además, el domingo 16 de noviembre habrá una observación de aves con el Club de Observadores del MUSAVE en la comunidad ejidal de El Jagüey de Ferniza, al sur de Saltillo sobre el kilómetro 57.
A las siete horas será el punto de reunión para las personas interesadas en la Plaza Sendero Sur, a la altura de Suburbia. La guía del evento en campo desde el área científica la realizarán el biólogo Samuel López y el ingeniero Aldo Ceballos, así como el biólogo Daniel Garza Tobón, presidente del club.
Las salidas al campo forman parte de las apuestas del Museo para enriquecer el aprendizaje de los participantes sobre la conexión ecológica que hay entre todas las especies de un territorio.
A pesar del asueto del próximo 17 de noviembre, el Museo de las Aves de México abrirá el lunes de 11 a 18 horas con tarifas normales. Los precios para adultos es de 85 pesos; niños menores de 12 años, estudiantes y personas adultos mayores con INSEN a 65 pesos.
El MUSAVE nació como un recinto cultural con un acervo de más de 3 mil ejemplares de aves disecadas, con el objetivo de enseñar y conservar los recursos naturales de nuestro país a través del conocimiento de las aves.