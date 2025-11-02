Celebran con éxito la segunda edición de la carrera “10K Lobos” por el 68 aniversario de la UAdeC

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Celebran con éxito la segunda edición de la carrera “10K Lobos” por el 68 aniversario de la UAdeC
    La carrera se realizó en la Unidad Deportiva Universitaria, donde el rector Octavio Pimentel Martínez dio el cornetazo de salida. FOTO: CORTESÍA

Alrededor de 600 corredores participaron en el evento, entre estudiantes, trabajadores y público en general

Con una entusiasta participación de aproximadamente 600 corredores, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebró la segunda edición de la Carrera “10K Lobos”, evento que formó parte de las actividades conmemorativas por el 68 aniversario de la institución.

El punto de encuentro fue la Unidad Deportiva Universitaria, donde se reunieron atletas, estudiantes, docentes y público en general para vivir una auténtica fiesta deportiva. El rector Octavio Pimentel Martínez dio el cornetazo de salida acompañado por la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, y el coordinador de Deportes de la UAdeC, Robertony García Perea.

También estuvieron presentes el director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), Antonio Cepeda Licón; el director del Deporte del Ayuntamiento de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes; el director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Iván Terashima, y el jefe de Proyectos Estratégicos del Municipio de Saltillo, César Moreno Aguirre.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel agradeció la respuesta de la comunidad universitaria y de la ciudadanía, destacando que “apostarle al deporte es también fortalecer los valores, la salud y la unión dentro de la UAdeC”.

El recorrido inició a las 7:30 de la mañana desde la Unidad Deportiva Universitaria, siguiendo por el bulevar Nazario Ortiz Garza hacia el oriente, para luego tomar Venustiano Carranza al sur, realizar el retorno frente al Ateneo Fuente y regresar al punto de partida.

En la Categoría Estudiantes, en la varonil los ganadores fueron Daniel Cortés, Gabriel de la Cruz y Carlos Carrera, como primer, segundo y tercer lugar, respectivamente; en la femenil resultaron ganadoras Daniela Cortés, Karen Arleth de la Cruz y Samantha Frausto.

Para la categoría de trabajadores en la división varonil fueron ganadores Javier Villaseñor, Christian Castillo y Jorge Aguilar; de mujeres fueron Laura Jasso, Alma Moreira e Irene Spigno.

Respecto a la categoría general los ganadores fueron Edgar Quintero, Jesús Soto y Alan Santiago; mientras que de mujeres fueron Maricela Rodríguez, Natalia Rodríguez y Kenia Gámez.

El ambiente deportivo y familiar marcó la jornada, que reafirmó el compromiso de la UAdeC con la promoción del deporte, la salud y la convivencia universitaria.

